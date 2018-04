Roma | cori antisemiti degli ultrà della Lazio su Anna Frank | indaga la Digos

Lazio - altra vergogna! Cori 'Anna Frank è della Roma' nel derby : la FIGC dorme : Il fatto fece scalpore: ne parlarono i media di tutto il mondo. La pena comminata alla Lazio dal Tribunale sportivo della FIGC, fu minore di quella richiesta dal Procuratore Pecoraro: 50 mila euro, ...

Calcio - tifosi della Lazio intonano cori antisemiti su Anna Frank e fanno saluti Romani a Ponte Milvio prima del derby : Il coro “Anna Frank è della Roma” e, insieme, i saluti romani. Il tutto ripreso dai cellulari, come mostra un video diffuso da Il Messaggero. Nel giorno del derby della Capitale, i tifosi della Lazio tornano protagonisti di episodi di antisemitismo, come già fu in occasione della stracittadina d’andata e ancora prima lo scorso ottobre, con lo scandalo delle figurine – affisse in cruva Sud (quella della Roma) durante la ...

Mercato : Coric e Johansson - nasce una Roma di baby campioni : Ma come filosofia di base sì, sperando proprio di trovare in giro per il mondo gli altri Under. Il d.s. Monchi , e la sua squadra, 14 persone che monitorano il Mercato globale, hanno messo sotto la ...