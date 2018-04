Roma | con Sandra Milo è ' picnic mania' a Villa Pamphili

Consumi sostenibili : accordo Roma Capitale – Ministero : Ministero dell’Ambiente e Roma Capitale incrementeranno la collaborazione in materia di sostenibilita’ ambientale dei Consumi nel settore della Pubblica Amministrazione. Lo prevede il Protocollo sottoscritto oggi dal direttore generale per il Clima e l’Energia del Ministero, Renato Grimaldi, e dall’assessora alla sostenibilita’ ambientale di Roma Capitale, Pinuccia Montanari. L’accordo, di durata triennale, ...

Auto contro camion su Roma-Napoli Tre feriti e caos traffico : Scontro tra una vettura e un mezzo pesante, code e caos lunedì 16 sull'A1 verso Roma. L'incidente ha provocato anche il momentaneo blocco della circolazione tra Pontecorvo e Ceprano, in Ciociaria, con ...

Emilio Carelli - la retRomarcia imbarazzante su Silvio Berlusconi dopo la strigliata di Marco Travaglio : In meno di 24 ore e dopo una strigliata violentissima di Marco Travaglio sul Fatto quotidiano , il neodeputato grillino Emilio Carelli ha dovuto rimangiarsi buona parte della sua 'incauta intervista' ...

Bordoni : indecoroso che a Roma si continuino a sfregiare monumenti : Bordoni: rovinata Fontana della Terrina in pieno centro. Urgono controlli Roma – Di seguito le parole espresse attraverso counicato da parte del coordinatore Romano e capogruppo di FI in Campidoglio, Davide Bordoni. “E’ indecoroso che continuamente a Roma vengano distrutti o sfregiati monumenti. Stavolta è toccato alla Fontana della Terrina, a piazza della Chiesa Nuova in pieno centro. Dal video di Leggo si vedono dei ragazzi ...

Riunito a Roma il Consiglio direttivo del Forum Associazioni degli italiani nel mondo : il resoconto : Rafforzare la rappresentanza associativa degli italiani nel mondo come condizione di cambiamento positivo, solidale e partecipato Roma – Il Consiglio

Annunciato il tour estivo di Francesca Michielin - 14 nuovi concerti da Roma a Treviso : tutte le date e i biglietti in prevendita : Dopo il successo della tournée primaverile, Annunciato il tour estivo di Francesca Michielin per 2640. La cantante di Bassano del Grappa ha concluso domenica 15 aprile a Firenze il tour primaverile, ed ora è pronta per la nuova avventura live in programma per l'estate. Francesca Michielin ha Annunciato 14 nuovi concerti da nord a sud Italia per la seconda parte del 2640 tour, che tra marzo ed aprile ha registrato diversi sold out nei ...

I Viito si raccontano tra Bella come Roma e Una Festa - in concerto a Roma e Milano ad aprile : Viito è un duo di cantautori ventenni, Vito e Giuseppe, fenomeni di Spotify che nel giro di una settimana hanno piazzato ai vertici della classifica Viral 50 la canzone d'esordio Bella come Roma. Venerdì 13 aprile a mezzanotte è uscito il loro nuovo e terzo singolo, dal titolo Una Festa, brano in cui viene raccontata la malinconia per ricordi positivi. Ispirato a una storia vera, il brano descrive una relazione finita, per cui comunque c'è ...

Nuovo stadio Roma - il Codacons ricorre al Tar : «Gli atti sono illegittimi» : L'associazione ha proposto ricorso al Tar, chiedendo l'annullamento degli atti «alla luce sia di evidenti profili di illegittimità, sia dei costi a carico della collettività». L'articolo Nuovo stadio Roma, il Codacons ricorre al Tar: «Gli atti sono illegittimi» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Jovanotti - concerti sospesi : ha un edema alle corde vocali - silenzio assoluto. Da Bologna a Roma - le date a rischio : Jovanotti, concerti annullati per un problema di salute, come spieghiamo su Leggo.it. Jovanotti costretto per la prima volta a sospendere un concerto a causa di un problema di...

Svizzera : automobilista percorre 100 chilometri di autostrada contRomano : Svizzera: automobilista percorre 100 chilometri di autostrada contromano Alla guida di una vettura che ha attraversato quattro cantoni un automobilista di 46 anni italiano.Continua a leggere Alla guida di una vettura che ha attraversato quattro cantoni un automobilista di 46 anni italiano.Continua a leggere

Svizzera : automobilista percorre 100 chilometri di autostrada contRomano : Alla guida di una vettura che ha attraversato quattro cantoni un automobilista di 46 anni italiano.Continua a leggere

Piccolo (PD) : Gp di Roma - vergognoso controsenso : Roma – Ilaria Piccolo, Consigliera capitolina Pd, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Lo ha fatto utilizzando il noto social network Twitter. “Entusiasmo per l’#RomeEprix di #FormulaE, peccato che solo i 3 km del circuito siano gli unici di #Roma senza buche, #rifiuti e con erba tagliata. A pochi metri dal circuito resta invece il solito delirio: #buche, immondizia e degrado. vergognoso controsenso”. L'articolo Piccolo ...

Jovanotti - concerti sospesi per un edema alle corde vocali. Da Bologna a Roma - le date a rischio : Jovanotti, concerti annullati per un problema di salute , come spieghiamo su Leggo.it . Jovanotti costretto per la prima volta a sospendere un concerto a causa di un problema di salute. È lo stesso ...

La seconda edizione di mcTER Roma tra cogenerazione - energia ed efficienza energetica : ... Associazione Termotecnica Italiana, , associazione di riferimento per le tematiche connesse al mondo dell'energia, con il patrocinio di Cogena , Associazione Italiana per la Promozione della ...