Roma | Caritas chiede aiuto per i senza tetto

Fontana di Trevi - le monetine lanciate dai turisti per ora resteranno a disposizione della Caritas di Roma : Le monetine lanciate dai turisti nella Fontana di Trevi resteranno a disposizione della Caritas Diocesana di Roma . Almeno per altri 6 mesi. Fra oggi e domani la Giunta capitolina approverà una nuova memoria, proposta dall’assessore ai Servizi Sociali, Laura Baldassarre, che prorogherà al 31 ottobre la scadenza dell’accordo con l’organismo della Cei. Si sposta così un problema che si era già posto nell’ottobre scorso e che fu affrontato nella ...

