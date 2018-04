romadailynews

: Roma: Caricano moto su furgone per rubarla: Si tratta di due romani, rispettivamente di 41… - romadailynews : Roma: Caricano moto su furgone per rubarla: Si tratta di due romani, rispettivamente di 41… - OttavoReDi_Roma : Formula-E a Roma. Le monoposto elettriche 'caricano' i motori -

(Di lunedì 16 aprile 2018)- Unche seguiva uno scooter con due persone a bordo. Questo ha attirato l’attenzione di un agente della Polizia di Stato, libero dal servizio, nel primo pomeriggio di ieri. I due mezzi si sono fermati accanto a delleparcheggiate. Il poliziotto, intuendo che i tre volessero rubarle, ha telefonato ai colleghi in servizio in quel momento. E si è appostato per poter continuare ad osservare gli uomini senza essere visto. Pochi istanti dopo sono arrivate le pattuglie dei commissariati Vescovio e Porta Pia, che hanno “pizzicato” gli uomini mentre caricavano unasul. Si tratta di dueni, rispettivamente di 41 e 44 anni. I malviventi sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso. Sono in atto indagini per individuare il terzo individuo che e’ riuscito a scappare. E’ quanto si apprende da un comunicato della Questura ...