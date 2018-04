Roma | Atac a rischio sospensione | manca fideiussione Ultime notizie | Ministero

Atac e la lettera del Ministero : Roma non resterà senza trasporto pubblico - per ora : Atac è fallita? Il Ministero dei trasporti ha revocato la concessione di trasporto pubblico? Nulla di tutto questo. Ha creato un vero panico la lettera che il Ministero dei trasporti ha inviato al comune di Roma a...

Roma - autista di bus Atac al cellulare davanti ai passeggeri : Il tema della telefonata era il 'caro affitti' e quindi - a occhio e croce - non era una questione di servizio, tantomeno un'urgente questione di servizio che consente l'uso del cellulare. Fatto sta ...

Incidente stradale/ Roma - scontro motorino-bus : ragazza finisce sotto il mezzo Atac - ferita (9 aprile 2018) : Incidente stradale: scontro tra Scarabeo e autobus Atac, ragazza finisce sotto il mezzo, ferita. A Foggia frontale tra due auto: morti genitori e figlio di un anno.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 13:32:00 GMT)

Atac Roma - assenteismo in aumento è al 12 - 5 . Macchinisti al top - Milano è al 7 - 1 : Messo giù così, il dato impressiona. Ancor di più se si pensa a quanto sta accadendo negli uffici di via Prenestina, al lavorio matto e disperato per rimettere in sesto quel concordato che soltanto ...

Atac - respinto il ricorso contro Roma Tpl : altra stangata da 47 milioni : Da parte del Campidoglio 80 mila euro e altri 40 mila da Atac per «lite temeraria» da versare in favore di Roma Tpl. Il lodo è quello omonimo che, la scorsa estate, ha portato negli uffici di via ...

Roma - Atac da rifare : strigliata della Raggi : Crediti svalutati per centinaia di milioni di euro e, soprattutto, un pool di banche pagato in anticipo che, ora, potrebbe dover restituire i 55 milioni di euro incassati nel 2017 dalla...

Roma : Atac - nessuna pronuncia del tribunale : Roma: Atac, nessuna pronuncia dal tribunale su ammissibilità concordato – Roma – L’Atac ha rilasciato un comunicato ufficiale in relazione ad alcune notizie apparse su... L'articolo Roma: Atac, nessuna pronuncia del tribunale proviene da Roma Daily News.

PD Roma : Preoccupati per lavoratori Atac : Il Partito Democratico vuole avere accesso alla documentazione sugli atti del tribunale – Roma – Il Partito democratico di Roma ha diramato un comunicato. “Il... L'articolo PD Roma: Preoccupati per lavoratori Atac proviene da Roma Daily News.

Fassina (Sinistra per Roma) : Atac a rischio fallimento : Fassina (Sinistra per Roma): Subito un Consiglio straordinario – Roma – Stefano Fassina, consigliere di Sinistra per Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso un comunicato. “Purtroppo, per... L'articolo Fassina (Sinistra per Roma): Atac a rischio fallimento proviene da Roma Daily News.

Roma : SCIOPERO TRASPORTI - METRO E MEZZI KO/ Oggi 22 marzo - ultime notizie Atac-Tpl : “alta adesione” : SCIOPERO MEZZI ROMA, Oggi 22 marzo 2018: ultime notizie, info e orari. Stop Atac-ROMA Tpl per bus, METRO, tram e ferrovie. Tutti gli aggiornamenti e i disagi nella Capitale(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 17:45:00 GMT)

Sciopero trasporti Roma - mezzi e metro chiuse/ Ultime notizie Atac-Tpl - oggi 22 marzo : riaperta linea C : Sciopero trasporti Roma, mezzi e metro chiuse oggi 22 marzo: stop Atac e Roma Tpl. Ultime notizie: ko ferrovie, bus, tram, gli aggiornamenti.

Lo sciopero dei mezzi pubblici di ATAC e Roma Tpl di oggi : le informazioni utili : Lo sciopero durerà tutto il giorno, ma ATAC ha comunicato gli orari con circolazione garantita The post Lo sciopero dei mezzi pubblici di ATAC e Roma Tpl di oggi: le informazioni utili appeared first on Il Post.

Roma - SCIOPERO MEZZI E METRO CHIUSE/ Ultime notizie Atac-Tpl - oggi 22 febbraio : linea B ridotta - bus ko : SCIOPERO MEZZI ROMA, oggi 22 marzo 2018: Ultime notizie, info e orari. Stop Atac-ROMA Tpl per bus, METRO, tram e ferrovie. Tutti gli aggiornamenti e i disagi nella Capitale(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 13:00:00 GMT)

Le cose da sapere sullo sciopero dei mezzi pubblici di ATAC e Roma Tpl di oggi : Durerà 24 ore complessive, ma sono previste fasce orarie di garanzia The post Le cose da sapere sullo sciopero dei mezzi pubblici di ATAC e Roma Tpl di oggi appeared first on Il Post.