Roma | arrestato ladro ‘acrobata’

Incendi - bosco in fiamme nel Messinese : arrestato piRomane : arrestato in flagranza di reato dai carabinieri il piromane di Mirto, nel Messinese. I militari di Sant’Agata di Militello avevano notato una colonna di fumo alzarsi da Monte Pagano. Hanno cosi’ bloccato l’unica strada interpoderale di accesso all’area, dove era parcheggiata l’auto di un allevatore, gia’ sospettato di essere l’autore dei recenti Incendi. Hanno cosi’ individuato l’uomo che ...

Picchiava i genitori anziani - costringendoli a fuggire di casa. Arrestato 37enne a Roma : Minaccia, atti persecutori e maltrattamenti nei confronti di entrambi i genitori: con queste accuse i militari della stazione di Palombara Sabina hanno Arrestato un 37enne del posto, dopo la segnalazione degli stessi genitori. I due anziani, stanchi dell'ennesima aggressione, si sono rivolti ai carabinieri della locale stazione. I militari, arrivati sul posto, hanno assistito alle minacce di morte da parte del 37enne. La coppia ha denunciato una ...

Roma : Ladro di rame a Tor di Valle - arrestato : Roma – Un carabiniere della Stazione Roma Torrino Nord ha arrestato un cittadino romeno di 53 anni. il malvivente risede nella Capitale senza fissa dimora e ha precedenti. L’accusa è di furto aggravato. Il militare stava passeggiando con il proprio cane nei pressi della pista ciclabile. Ha notato il 53enne che stava armeggiando con degli attrezzi nell’area dell’ex ippodromo di Tor di Valle. Dopo aver dato l’allarme ...

Roma - tortura la moglie con una lametta : arrestato ex pugile a Tor Bella Monaca : Quanto fa male il nome «Graziano» inciso sul braccio con una lametta? Veronica non ha avuto neanche il privilegio di poter valutare, mentre il marito le urlava: «Decidi, o ti taglio la faccia o le ...

Roma : Violenze e umiliazioni sulla moglie - arrestato marito : Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 30enne Romano. Dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica. L’uomo, sotto l’effetto di cocaina, ha posto in essere negli anni abituali e reiterate condotte di maltrattamento in danno della moglie convivente. Tali da renderle ...

Roma : scippatore si da a fuga ma sbatte contro moto Polizia. Arrestato : 7 giorni di prognosi per agente ferito a seguito dello schianto Roma – La Polizia di Stato del commissariato in zona San Giovanni sono riusciti a risalire all’autore di numerosi scippi messi a segno negli ultimi mesi. Gli accertamenti fatti, le descrizioni acquisite e il tipo di scooter utilizzato, tenendo conto del particolare del fanalino posteriore infranto, hanno permesso agli agenti di individuare un uomo. Corrispondente alle ...

Roma : Ruba da cabina telefonica - arrestato : Roma – Il suo piano di Rubare e’ andato in fumo a causa dell’intervento dei Carabinieri della Stazione Roma Nomentana. Stava infatti tentando di recuperare le monete rimaste intrappolate dal ‘tappo’. Tappo che lui stesso aveva creato nella bocchetta della restituzione di una cabina telefonica presente nell’area dell’autostazione ‘Tibus’. I militari hanno sorpreso il ladro mentre, con ...

Roma : Faceva marche da bollo in casa - arrestato 49enne : Roma – Un 49enne Romano è stato arrestato dai Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Centro. Si tratta di un disoccupato con precedenti. L’uomo è stato trovato in possesso di 13 rotoli di carta valore con tagliandi adesivi per marche da bollo. Oltre alla relativa macchinetta elettronica con la quale vengono impressi gli importi relativi ai valori bollati desiderati. Nel quartiere Cinecittà, i Carabinieri hanno ...

Roma : Incendi a Civitavecchia - arrestato un 15enne : Roma – Sugli Incendi che nel mese di gennaio hanno danneggiato seriamente alcuni plessi scolastici della città c’è una svolta nelle indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia I Carabinieri sono infatti giunti all’identificazione di un quindicenne. Il ragazzo è ritenuto il principale responsabile, in particolare, dell’Incendio che il 9 gennaio scorso aveva causato all’istituto di via Achille ...

Roma - arrestato il piRomane dei cassonetti : incastrato dalle telecamere : Sono stati i video delle telecamere di sorveglianza a incastrarlo. Dopo giorni di appostamenti e indagini, gli agenti del commissariato Tuscolano hanno fermato il presunto piRomane che da ottobre sta ...

Roma : Ha imbrattato l’Edicola della Madonna - arrestato : Il gesto vandalico che ha scosso particolarmente l’opinione pubblica Roma – L’autore dell’imbrattamento di una delle “edicole sacre” più conosciute di Trastevere è stato individuato e denunciato dalla Polizia di Stato. Le indagini del commissariato di zona, diretto da Fabrizio Sullo, sono iniziate il mese scorso. Dopo la scoperta dell’imbrattamento della Madonna dell’Arco di San Calisto, simbolo ...

Roma - mangia gelato sulla scalinata in piazza di Spagna e aggredisce i vigili : turista arrestato e multato : Stava mangiando un gelato sporcando, senza preoccuparsene, il marmo della monumentale scalinata di Trinità dei Monti a piazza di Spagna. Un turista di origini cinesi di 30 anni ignaro dei divieti che ...

Roma : Continuava a perseguitare la sua ex - arrestato 25enne : L’uomo aveva già avuto il divieto di avvicinarsi alla donna Roma – Un cittadino egiziano è stato arrestato dai Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Eur a seguito di una segnalazione giunta al 112. Si tratta di un uomo di 25 anni, residente a Roma, disoccupato e con precedenti specifici, con l’accusa di atti persecutori. A segnalare e, di conseguenza, far arrestare lo straniero e’ stata l’ex ...

Roma : Minaccia infermieri con coltello - arrestato 42enne : Roma – Ieri mattina gli agenti del commissariato Casilino e Romanina hanno arrestato un 42enne. L’accusa è furto, resistenza e minacce aggravate. L’uomo, mentre si trovava all’interno del policlinico di Tor Vergata, ha tirato fuori un coltello Minacciando i sanitari. E chiedendo loro di voler essere ricoverato. I poliziotti, che si trovavano presso il nosocomio per altro servizio, sono immediatamente intervenuti. Sono ...