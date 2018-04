Roma Al Santa Cecilia si esibisce Sabine Devieilhe

Roma. Furto nella Chiesa Santa Maria in Vallicella : denunciato restauratore : Brillante operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, in collaborazione con il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. I militari

Volley : A2 Maschile - a Roma e Santa Croce la bella per la Semifinale : Mercoledì 11 aprile alle 20.30, con live streaming sul LVC, la Ceramica Scarabeo GCF Roma affronta in casa la Gioiella Micromilk Gioia del Colle per la resa dei conti. Allo stesso modo la Kemas ...

Volley : A2 Maschile - Roma-Gioia Del Colle e Santa Croce-Spoleto sfide senza appello : ROMA- Domani sera, alle 20.30, si chiudono i Quarti di Finale dei Play Off di Serie A2 Maschile . Le sfide Ceramica Scarabeo GCF Roma-Gioiella Micromilk Gioia del Colle e Kemas Lamipel Santa Croce-...

DIRETTA / Vicenza-Santarcangelo (risultato finale 1-2) : colpo salvezza per i Romagnoli! : DIRETTA Vicenza-Santarcangelo: risultato finale 1-2. Grande vittoria esterna per i romagnoli, che arriva in rimonta: la salvezza nel girone B della Serie C è adesso molto più vicina(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 18:13:00 GMT)

Romano vs Santanchè : “M5s? Imbarazzati e incoerenti. Fico versa quota a Casaleggio”. “Il Pd parla di coerenza?” : Polemica a Omnibus (La7) tra la senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè, e il deputato Pd, Andrea Romano. Quest’ultimo si dichiara sicuro di un governo Lega-M5s: “C’è una spinta naturale a questo patto, al di là degli imbarazzi molto accentuati di esponenti M5s nei confronti della nomina della Casellati a presidente del Senato. C’è anche il problema dell’incoerenza che è evidente. Lega e M5s ...

Vaccini - Burioni : decisione sacrosanta in Emilia-Romagna - giusto l’obbligo per i medici : “La regione Emilia-Romagna prende una decisione sacrosanta: in alcuni reparti ospedalieri (tra i quali neonatologia, oncologia, il centro trapianti, pediatria) potranno lavorare solo operatori sanitari immuni o vaccinati per morbillo, parotite, rosolia e varicella“: lo scrive in un post su Facebook Roberto Burioni, medico in prima linea nella battaglia pro-Vaccini. “Devo ammettere che una simile legge mi mette profondo disagio ...

Santa Francesca Romana/ Santo del giorno - il 9 marzo si ricorda la patrona di Spinea : Santa Francesca Romana, Santo del giorno: il 9 marzo si festeggia la patrona di Spinea celebrata anche a Roma. Nacque con il nome di Francesca Bussa De'Buxis nel 1384.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 02:42:00 GMT)

Claudio Santamaria e Fancesca Barra - serata Romantica nella Capitale dopo le nozze lampo : ROMA ? dopo le nozze negli Stati Uniti per Claudio Santamaria e Francesca Barra è iniziata la vita matrimoniale. Buon anno nuovo a tutti! #2018 #castelmezzano...