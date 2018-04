Roma 72enne aggredisce dottoressa del S Andrea

romadailynews

(Di lunedì 16 aprile 2018) Cronaca di. Unè stato denunciato per lesioni personali e minacce. L’uomo si è scagliato contro unapresso l’ospedale S.. Accecato dall’ira, avendo da ridire su come stavano curando il figlio, undi origini calabresi si è scagliato contro lain turno, durante il colloquio pomeridiano, presso l’ospedale S.. Laè stata prima minacciata di morte e poi si è vista stringere le mani al collo da parte dell’uomo che ha fatto poi perdere le proprie tracce. I Carabinieri della Stazione diTomba di Nerone sono immediatamente intervenuti, su richiesta del personale sanitario presente e, dopo aver raccolto informazioni utili, hanno rintracciato il padre violento e lo hanno bloccato. Portato in caserma, ilè stato denunciato in stato di libertà, per lesioni personali e minacce. L'articolo. ...