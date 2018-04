Rogo di Primavalle | ex Nar arriva alla cerimonia con Alemanno Fratello delle vittime se

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 aprile 2018) Anniversario con polemiche a, dove lunedì mattina sono stati ricordati i 45 anni dell’incendio del quartiere di Roma in cui persero la vita i fratelli Mattei, Virgilio e Stefano, figli di un segretario di sezione del Movimento Sociale italiano morti il 16 aprile 1973 neldella loro abitazione. Per quella strage, passatastoria come ildi, furono condannati a 18 anni di reclusione tre militanti di Potere Operaio, Achille Lollo, Manlio Grillo e Marino Clavo. All’inizio della commemorazione, sul luogo dell’attentato sonoti l’ex Nar Luigi Ciavardini, condannato in via definitiva come esecutore della stragestazione di Bologna e Guido Zappavigna, già capo ultras della Roma e vicino agli ambienti dell’estrema destra. Con loro anche Gianni. Un gruppetto, quello guidato dall’ex sindaco di Roma, che non è piaciuto ...