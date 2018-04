Roberto Ruffilli e il primato | irrisolto della governabilità

huffingtonpost

(Di lunedì 16 aprile 2018) La memoria sembra essere il contrappesovelocitàvita vissuta. Anniversari si affollano, trattengono un passato che ci sfugge ma poi di rimbalzo presentano conti ancora da saldare.venne ucciso trent'anni fa, dieci anni dopo Aldo Moro.I killer delle brigate rosse entrarono in azione in due momentivita del paese in cui si tentava di offrire una risposta alla crisi del sistema. In tutti e due i casi la riflessione non si riferiva soltanto alla soluzione da adottare per formare un governo, pur importante, ma alla risposta da offrire alla crisi del sistema.Lo Stato non riusciva più a essere al centro"decisione sovrana", e nuovi soggetti imponevano un costante conflitto una "democrazia pluralista" e una "democrazia plebiscitaria". Era il 1979 quandopubblica per Il Mulino, "Crisi dello stato e storiografia contemporanea", il ...