ROBERTO RUFFILLI 30 anni fa le Brigate Rosse uccidevano il senatore Dc Mattarella

ROBERTO RUFFILLI e il primato - irrisolto della governabilità : La memoria sembra essere il contrappeso della velocità della vita vissuta. Anniversari si affollano, trattengono un passato che ci sfugge ma poi di rimbalzo presentano conti ancora da saldare. Roberto Ruffilli venne ucciso trent'anni fa, dieci anni dopo Aldo Moro.I killer delle brigate rosse entrarono in azione in due momenti della vita del paese in cui si tentava di offrire una risposta alla crisi del sistema. In tutti e due i casi la ...