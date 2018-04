Rita De Michele | mamma di Francesca Cipriani Tifo per la figlia dopo un passato doloroso

Puntata esplosiva del Barone Rosso il 9 aprile - con le verità di Michele Torpedine in Ricomincio da tre e i Ridillo : Ritorno con il botto per il Barone Rosso il 9 aprile, con un ospite speciale pronto a raccontare la sua verità. Si tratta di Michele Torpedine, storico produttore di recente approdato in libreria con Ricomincio da tre, nel quale racconta gli esordi di alcuni dei nostri artisti più conosciuti e acclamati degli ultimi decenni, anche a livello internazionale. Come riporta la notizia di testa di Dagospia, Michele Torpedine non è stato schiavo ...