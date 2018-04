' Rischi geopolitici ai massimi dalla Guerra Fredda'

Investimenti in beni rifugio - sale la domanda per via dei Rischi geopolitici : I timori di una possibile guerra commerciale danno impulso agli Investimenti in beni rifugio. Si spiega così l'improvvisa crescita dei flussi verso gli ETP long su oro (saliti di 23,9 milioni di dollari) e argento (cresciuti di 28,1 milioni). A questo va aggiunto anche il livello record realizzato dagli ETP long sul greggio, che hanno raggiunto il livello più alto delle ultime sette settimane (20,6 milioni di dollari).Tensioni geopolitiche e ...