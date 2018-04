Riprende una 12enne con una telecamera mentre prova i vestiti al centro commerciale

Berlusconi Riprende una ragazza : 'Se stringi la mano così non trovi marito' : 'Ti insegno una cosa: se vai avanti a stringere la mano così non trovi marito' . così Silvio Berlusconi con una ragazza di 23 anni che si è avvicinata al cavaliere appena sceso dall'elicottero a ...

Il pigiama party di Selena Gomez dopo Justin Bieber - una serata con le amiche per Riprendersi dalla relazione (foto) : Il pigiama party di Selena Gomez con le amiche: la cantante affronta la rottura con Justin Bieber insieme ad alcune compagne. Per riprendersi dalla rottura con Justin Bieber, Selena Gomez ha pensato bene di affrontare la pausa circondata dalle amiche: dopo un pomeriggio trascorso in palestra a fare pilates, insieme hanno trascorso una serata in compagnia per un pigiama party. Insieme a tre amiche, Theresa Mingus, Rebeka Walters e Paige ...