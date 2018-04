RIFORMA PENSIONI Oltre i vitalizi un altro privilegio per i parlamentari ultime notizie

RIFORMA pensioni/ Esodati - basta un decreto ministeriale per salvarne 6.000 (ultime notizie) : Riforma pensioni , oggi 13 aprile. Esodati , basta un decreto ministeriale per salvarne 6.000 . Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 15:21:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI - dialogo M5s-Lega : possibile governo insieme - le novità Video : Il tema della Riforma #pensioni centrale per la nuova alleanza di governo. [Video] Il superamento della legge Fornero viene indicato ancora nelle ultime ore come uno dei punti programmatici su cui si potrebbe siglare un’intesa di governo tra leghisti e grillini che sulla previdenza propongono inoltre la staffetta generazionale, la proroga del regime sperimentale di #Opzione Donna, la Quota 100 per tutti, la formula #Quota 41 per i lavoratori ...