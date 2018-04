Rifiuti | la Regione vara un nuovo piano Obiettivo differenziata del 65% spostato al 2023

Rifiuti : Orlando contro Regione Sicilia - ossessiva attenzione per Palermo : Palermo, 14 apr. (Adnkronos) - "E' insopportabile che le strutture regionali utilizzino una situazione di emergenza non per collaborare ma per creare solo ulteriori problemi e, questo accade solo a Palermo. Siamo in presenza di un'ossessiva attenzione per la città di Palermo e questo atteggiamento l

Rifiuti : Orlando contro Regione Sicilia - ossessiva attenzione per Palermo : Palermo, 14 apr. (Adnkronos) – “E’ insopportabile che le strutture regionali utilizzino una situazione di emergenza non per collaborare ma per creare solo ulteriori problemi e, questo accade solo a Palermo. Siamo in presenza di un’ossessiva attenzione per la città di Palermo e questo atteggiamento lascia pensare al voler creare problemi alla gestione pubblica”. Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ...

Rifiuti : M5S - 107 mln di fondi Ue per la Sicilia congelati per assenza piano Regione : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) - "La Sicilia potrebbe beneficiare di 107 milioni di fondi Ue per investire nell'industria del Rifiuti, ma queste somme sono congelate per cause imputabili solo ed esclusivamente alla Regione Siciliana". A puntare il dito contro l'immobilismo della Regione è il M5S all'A

Rifiuti : Regione siciliana - emergenza Licata? Da lunedì al via raccolta straordinaria : Palermo, 17 mar. (AdnKronos) – Prenderà il via “tra lunedì e martedì prossimi” una raccolta straordinaria dei Rifiuti a Licata, grosso centro dell’agrigentino, per smaltire le oltre 400 tonnellate di spazzatura che da mesi invadono le strade del comune di oltre 40 mila abitanti. Lo ha annunciato all’Adnkronos l’ingegner Salvo Cocina, Energy manager della Regione siciliana. Oggi, la commissaria straordinaria ...

Roma - Rifiuti : chieste condanne per patron di Malagrotta ed ex presidente Regione Lazio : La Procura di Roma ha chiesto la condanna a 6 anni di reclusione per il patron della discarica di Malagrotta, Manlio Cerroni, per l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico...

Rifiuti in Campania - terremoto nella società in house della Regione : Ha rassegnato le dimissioni da presidente della Sma Campania Biagio Iacolare, ex consigliere regionale dell'Udc, che compare nell'ultimo video realizzato dal quotidiano online Fanpage che ha curato una lunga...