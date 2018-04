Riemerge dal passato il primo capolavoro del giovane Leonardo

agi

(Di lunedì 16 aprile 2018) È la prima opera deldi cui si sia a conoscenza, e per anni è stata attribuita, grazie all’autorevole parere di Berenson, ad un suo coetaneo meno famoso. Oggi la paternità gli viene riconosciuta da una studiosa di Yale, che a riguardo ha ben pochi dubbi: il Miracolo di San Donato d’Arezzo è “almeno per la metà” opera della mano del più grande genio del Rinascimento. Un ragazzo alla bottega del Verrocchio L’attribuzione giunge alla vigilia dell’inaugurazione di una mostra presso la Yale University Art Gallery di New Haven, che a partire dalla prossima estate recherà il titolo molto significativo di “: le scoperte dello studio del Verrocchio”. Una ricerca ampia e approfondita su quanto di, delche giovanissimo venne portato ad imparare l’arte ...