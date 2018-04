Riders | l’alba di un nuovo sindacato? A Bologna la prima ‘Internazionale’ e la Carta dei

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 aprile 2018) “Non sarà una sentenza a chiudere la partita”. A pochi giorni dalla decisione del tribunale di Torino che ha respinto il riconoscimento dello stato di lavoratore dipendente a sei fattorini della società tedesca del delivery Foodora, id’Italia si sono dati appuntamento aper laassemblea nazionale. Sono arrivati di domenica (15 aprile), da Genova, Torino, La Spezia, Brescia, Milano, Roma, ma anche Torino, con un solo obiettivo: conoscersi e fare rete per rivendicare retribuzioni dignitose e diritti, come ferie, malattia, assicurazione contro gli incidenti. Tra loro anche Giuseppe e Riccardo, due dei sei fattorini del cibo a domicilio che avevano fatto causa a Foodora, contestando l’interruzione improvvisa del rapporto di lavoro dopo le mobilitazioni del 2016 per ottenere un giusto trattamento economico. Mercoledì scorso il tribunale di Torino ha respinto il ricorso, ...