Ricerca | creato enzima artificiale che mangia la plastica

Intelligenza artificiale - sfida tra due professionisti di basket e il robot creato dai Ricercatori Toyota. Vinca il migliore? : Ricordate Sakuragi Hanamichi? Protagonista del famoso manga e anime giapponese “Slam Dunk“, ambientato nel mondo della pallacanestro liceale? Un gruppo di ricercatori della Toyota ha sviluppato nel tempo libero Cue: alter ego robotico di Sakuragi, infallibile a canestro grazie all’Intelligenza artificiale di cui dispone. I ricercatori confessano di essere dei neofiti di Intelligenza artificiale e di robotica. Ma dopo 200mila lanci ...

Ricerca : creato occhio artificiale - “mette a fuoco in automatico” : Ricercatori della Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences hanno sviluppato un occhio artificiale piatto, controllato elettronicamente: è caratterizzato – si spiega su su “Science Advances” – da un sistema adattivo con metalenti in silicone (più sottili di un foglio di carta e leggerissime), montato su un polimero trasparente, senza elettrodi. L’occhio artificiale consente messa a fuoco, ...

Creato il primo embrione ibrido uomo pecora - Ricercatori : “Siamo a un passo dal far crescere organi umani negli animali” : L’obiettivo è quello di far crescere organi umani negli animali per poi trapiantarli. Intanto per la prima volta è stato Creato in laboratorio un embrione ibrido uomo-pecora, in cui una cellula su 10.000 è umana. Un anno fa circa era stato realizzato un embrione di uomo e maiale dallo stesso gruppo di ricerca, dove le cellule umane erano una su 100.000. L’annuncio arriva dagli scienziati dell’università della California Davis al meeting ...