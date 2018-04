Rho La stagione teatrale termina con il tutto esaurito di Paolo Jannacci

LIVE Sci alpino - SuperG maschile Are 2018 in DIRETTA : Kriechmayr in testa! InneRhofer e Paris - ultima occasione della stagione : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del SuperG maschile di Are (Svezia), valido per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino. Sarà una gara con finalità puramente agonistiche e non per la conquista della Coppa di specialità quella che vedremo sulle nevi svedesi. Kjetil Jansrud, vincendo la prova di casa a Kvitfjell, ha ottenuto anche il successo finale e dunque il norvegese potrà gareggiare a cuor leggero volendo porre il proprio sigillo ...