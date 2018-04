Respect Food Night | 8 chef firmano l’evento più esclusivo e più importante del

vanityfair

: Per la #DesignWeek lo #chef stellato racconta il progetto Respect Food e le novità di prodotto #milano #eventi… - 6eventi : Per la #DesignWeek lo #chef stellato racconta il progetto Respect Food e le novità di prodotto #milano #eventi… - VanessaSaverino : RT @FoodforSoul_it: Il 18 aprile aiutaci a combattere lo #sprecoalimentare e la vulnerabilità sociale! La cena #RespectFood, coinvolgerà @m… - Ilsaggiopetty : RT @FoodforSoul_it: Il 18 aprile aiutaci a combattere lo #sprecoalimentare e la vulnerabilità sociale! La cena #RespectFood, coinvolgerà @m… -

(Di lunedì 16 aprile 2018)piùdel Fuorisalone quest’anno sarà anche il più buono in ogni senso.è la cena che Grundig, brand storico nell’elettronica di consumo, dedica afor Soul, l’Associazione no-profit fondata da Massimo Bottura e Lara Gilmore, impegnata nell’apertura di refettori e mense comunitarie nel mondo e contro lo spreco alimentare. IL PROGETTO Una Onlus creata sulla scia del successo del Refettorio Ambrosiano di Milano, aperto in occasione dell’Expo2015, a cui sono seguiti altri progetti a Rio de Janeiro (Refettorio Gastromotiva), Londra (Refettorio Felix at St Cuthbert’s) e Parigi (Refettorio Paris), ma anche Bologna (Social Tables Antoniano) e Modena (Social Tables Ghirlandina). Luoghi in cui ridare dignità alle persone attraverso una dignità del cibo, mense a cui far convergere le eccedenze alimentari, che altrimenti andrebbero buttate, per trasformarle ...