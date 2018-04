Recensione | “Il Giovane Karl Marx” al cinema i vent’anni del teorico del comunismo

domanipress

(Di lunedì 16 aprile 2018) Attingendo dalla mia storia personale e dalla mia prospettiva particolare, mi sono preso la libertà, insieme a Pascal Bonitzer (co-sceneggiatore), di occuparmi del “, di scavare a fondo dentro la genesi della sua opera monumentale”. Così dichiara Raoul Peck, regista, sceneggiatore e produttore de IlMarx, l’ultimo film sul celeberrimo pensatore tedesco e presente nelle sale italiane dallo scorso 5 aprile. La pellicola si svolge tra il 1843 e il 1848, anni di grande sconvolgimento politico in Europa e di grande cambiamento nella vita privata di, che all’inizio della vicenda si trova nel suo venticinquesimo anno di vita. Per espressa volontà degli sceneggiatori, il film è stato scritto attingendo da fonti primarie e non da biografie scritte da altri, cercando in questo modo di offrire un’immagine quanto più fedele possibile all’originale. Il prodotto ...