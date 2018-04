Real | Zidane festeggia la vittoria numero 100

Zidane - Real ha meritato con Juve : ANSA, - ROMA, 14 APR - "Le frasi di Buffon, Chiellini, Benatia e Pep , Guardiola n.d.r., ? Tutti dicono che ci sono aiuti arbitrali per il Real? Ognuno può avere la propria opinione e io non ...

PAGELLE/ Real Madrid-Juventus (1-3) : i voti. Zidane VS Allegri (Champions League ritorno quarti) : Le PAGELLE di Real Madrid Juventus: i voti della partita che si è giocata al Santiago Bernabeu. I migliori e i peggiori della partita di ritorno dei quarti di Champions League.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 09:05:00 GMT)

Probabili formazioni Real Madrid-Juventus : bianconeri senza Dybala - ma col tridente. Emergenza difesa per Zidane : Obiettivo riscattare lo 0-3 dell’andata per la Juventus, impegnata al Santiago Bernabeu nel ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid. Il passivo maturato una settimana fa è pesantissimo e condanna i bianconeri a una vera e propria impresa. La squadra di Massimiliano Allegri ha il dovere di provarci. Innanzitutto per cancellare, a detta dell’allenatore stesso, il risultato dell’andata; poi, ...

Real Madrid-Juventus - Zidane sull’attenti : “Qualificazione ancora aperta…” : Real Madrid-Juventus, Zidane- Zinedine Zidane non sbilancia in vista del ritorno contro la Juventus. Il tecnico madrileno, in conferenza stampa, ha sottolineato come la qualificazione resti in bilico e tutta da confermare. Forse un pizzico di ipocrisia? E’ chiaro che è irrisorio parlare di qualificazione “in bilico”, anche se, nel calcio, mai dire mai… “50% […] L'articolo Real Madrid-Juventus, Zidane ...

