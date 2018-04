Real Madrid-Juventus | Buffon | “dopo la partita sono andato a funghi”

Real Madrid - Vazquez : 'Sono invidiosi : il rigore con la Juventus c'era' : Madrid , Spagna, - Si sente perseguitato, Lucas Vazquez . L'attaccante spagnolo ha parlato - dopo la vittoria di Malaga - del controverso fallo da rigore concesso al 93' di Real Madrid-Juventus per l'...

Bundesliga - 30a giornata : il Bayern si prepara per il Real Madrid : Gli uomini di Heynckes, con lo scudetto già in tasca, asfaltano 5-1 il Borussia Monchengladbach e lanciano un messaggio ai Blancos in vista della semifinale di Champions. Lo Schalke 04 fa suo il derby ...

Real Madrid-Juventus - il retroscena di Allegri : “vi svelo cosa abbiamo fatto dopo l’eliminazione” : Real Madrid-Juventus, la squadra di Allegri ha perfezionato l’allungo in campionato ma il pensiero torna inevitabilmente all’eliminazione in Champions League contro il Real Madrid. Massimiliano Allegri ha svelato un particolare retroscena su quanto accaduto proprio nei due giorni dopo l’eliminazione dalla Champions, parlando successivamente del suo futuro: “per due giorni ci siamo sfogati tra di noi a Vinovo ripensando a quella ...

Juventus - la beffa col Real Madrid ha dato ai bianconeri la carica-scudetto : Ad una settimana dallo scontro diretto la Juve mette il punto sul campionato. Ora si va a capo per l'ultimo capitolo della stagione con sei punti di differenza tra la capolista bianconera e il Napoli. ...

Malaga-Real Madrid 0-1 in diretta : risultato LIVE. Iniziata la ripresa : Malaga-Real Madrid 0-1 LIVE 29' Isco FORMAZIONI UFFICIALI Malaga , 4-2-3-1, : Roberto; Rosales, M. Torres, I. Miquel, F. Ricca; Iturra, Lacen; Chory, Adrián, D. Rolan; Ideye Real Madrid , 4-3-3, : ...

Malaga-Real Madrid 0-1 in diretta : risultato LIVE. Gol dell'ex di Isco : Malaga-Real Madrid 0-1 LIVE 29' Isco FORMAZIONI UFFICIALI Malaga , 4-2-3-1, : Roberto; Rosales, M. Torres, I. Miquel, F. Ricca; Iturra, Lacen; Chory, Adrián, D. Rolan; Ideye Real Madrid , 4-3-3, : ...

Bayern Monaco - allarme Vidal : potrebbe saltare il Real Madrid : ROMA - Bayern Monaco in apprensione per Arturo Vidal . L'ex centrocampista della Juventus ha dovuto lasciare oggi l'allenamento, prima sorretto da Ribery e dalll'allenatore dei portiere Tapalovi e poi ...

Bayern Monaco - Vidal si fa male in allenamento. Potrebbe saltare il Real Madrid : Monaco DI BAVIERA , GERMANIA, - Bayern Monaco in apprensione per Arturo Vidal . L'ex centrocampista della Juventus ha dovuto lasciare oggi l'allenamento, prima sorretto da Ribery e dall'allenatore dei ...

Real Madrid-Juve - minacce di morte alla moglie dell’arbitro Oliver : la polizia inglese apre un’inchiesta sugli juventini violenti - guai in vista anche per la società : Gli strascichi polemici di Real-Juve non sono ancora finiti, anzi il tutto si sta amplificando pericolosamente. Infatti, gli account social di Lucy Oliver, la moglie dell’arbitro che ha diretto il quarto di finale di Champions, sono stati inondati minacce di morte verso il marito e insulti sessisti. Lo riporta la Bbc che pubblica alcune frasi offensive rivolte: “devi crepare tu e quel pezzo di m…a di tuo marito”, scrive ...

Real Madrid-Juve : minacce a moglie dell'arbitro Oliver. Polizia inglese indaga : Real-Juve non è ancora finita. Le polemiche e i veleni continuano. Gli account social di Lucy Oliver, la moglie dell'arbitro che ha diretto il quarto di finale di Champions League tra blancos e ...

Buffon ha commentato la sua intervista dopo Real Madrid-Juventus : Dice che «era dovuto» e che ridirebbe le stesse cose, «magari con un altro tipo di linguaggio» The post Buffon ha commentato la sua intervista dopo Real Madrid-Juventus appeared first on Il Post.

Real Madrid-Juventus - Del Piero contro Buffon? L’ex bianconero allo scoperto [FOTO] : Real Madrid-Juventus, Del Piero contro Buffon? Non si placano le polemiche dopo la gara di Champions League dei quarti di finale che ha portato all’eliminazione del club bianconero, nel finale furia di Buffon e Del Piero che non ha capito le parole del portiere bianconero. Adesso l’ex calciatore prova a chiarire la situazione attraverso un post sui social: “di quello che ho sentito e soprattutto letto in questi giorni, nel ...

Real Madrid-Juventus - Buffon torna alla carica : il nuovo monologo del portiere bianconero : Real Madrid-Juventus, Buffon torna alla carica, non si placano le polemiche dopo la gara di Champions League che ha portato all’eliminazione dei bianconeri, parole durissime del portiere della Juventus che hanno creato scalpore. Buffon adesso torna alla carica, ecco le nuovi frasi con De Devitiis delle Iene e l’intervista integrale andrà in onda domenica in prima serata su Italia 1: “io non devo rimediare perché io sono un ...

Zidane risponde alla Juve : 'Basta parlare di furto - Real Madrid odiato perché è il top' : Zinedine Zidane non ci sta. Dopo tre giorni di polemiche è arrivata la risposta stizzita dell'allenatore francese sul rigore assegnato al Real contro la Juve: "Non ammetto che si parli di furto. Sono ...