RBC Heritage | la prima volta di Kodaira Molinari chiude 49°

Golf - PGA Tour 2018 : Ian Poulter comanda l’RBC Heritage ad un round dal termine : L’appuntamento settimanale del PGA Tour si avvia alla conclusione. l’RBC Heritage 2018 (montepremi 6,7 milioni di dollari) è infatti alle porte dell’ultimo e decisivo round. Prima del quarto giro troviamo ben 11 Golfisti racchiusi in soli 5 colpi con l’inglese Ian Poulter al comando. Sul percorso par 71 dell’Harbour Town Golf Links di Hilton Head Island (South Carolina, Stati Uniti) il battistrada guida con il ...

Golf - PGA Tour 2018 : Bryson DeChambeau svetta nell’RBC Heritage! Francesco Molinari rimonta e supera il taglio : Bryson DeChambeau vola al comando dell’RBC Heritage, torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 dell’Harbour Town Link Golf Course di Hilton Head Island, nel South Carolina. Lo statunitense ha realizzato il miglior giro di giornata in 64 colpi (-7), piazzando un eagle alla 2, seguito da 7 birdie e 2 bogey e giungendo a metà gara con 10 colpi totali sotto il par, quanto basta per tenersi alle ...

RBC Heritage : Sabbatini al comando : Rory Sabbatini meglio di Dustin Johnson e Francesco Molinari . Al termine del primo round il sudafricano è al comando dell'RBC Heritage, torneo del PGA Tour di golf. Sul green dell'Harbour Town Link ...

Pga tour : nel RBC Heritage si rivede Rory Sabbatini : Roma, 13 apr. , askanews, Francesco Molinari ha girato in 73 , +2, colpi e occupa l'82° posto dopo il primo giro del RBC Heritage , PGA tour, , che si sta svolgendo sul percorso dell'Harbour Town GL , ...

Golf - PGA Tour 2018 : Rory Sabbatini in testa all’RBC Heritage davanti a quattro statunitensi. Francesco Molinari nelle retrovie : Un sudafricano al comando dell’RBC Heritage, torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 dell’Harbour Town Link Golf Course di Hilton Head Island, nel South Carolina. Rory Sabbatini svetta in testa alla leaderboard con un giro in 64 colpi che lo pone a quota -7 e gli consente di gestire due lunghezze di vantaggio su un quartetto tutto statunitense, composto da John Huh, Billy Horschel, ...