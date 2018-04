Razer Phone si aggiorna ad Android 8 1 Oreo in versione stabile

Sony Xperia XZ Premium nasconde una modalità con display a 120 Hz come Razer Phone : Sony Xperia XZ Premium non è più uno smarpthone nuovissimo, ciò nonostante aveva ancora in serbo una sorpresa: il device del produttore giapponese nasconde, infatti, una modalità con display a 120 Hz, caratteristica per la quale si era contraddistinto Razer Phone. La modalità in questione risulta disabilitata, probabilmente a causa del suo non corretto funzionamento. L'articolo Sony Xperia XZ Premium nasconde una modalità con display a 120 Hz ...

Pesci d'aprile 2018 su internet : dalla pozione magica di Razer al pulsante fisico per iPhone X - : Nelle serate più fredde, quando coperta e streaming video prendono il sopravvento, davvero utili potrebbero essere le Roku Streaming Socks. Si tratta di calzette smart, in grado di controllare il set ...

Arriva Android 8.1 su Razer Phone - per il momento in beta. La stabile a metà aprile (link) : Razer ha messo su una pagina che contiene ogni informazione necessaria a flashare la ROM su Razer Phone, incluso ovviamente il link per il download del file zip L'articolo Arriva Android 8.1 su Razer Phone, per il momento in beta. La stabile a metà aprile (link) proviene da TuttoAndroid.

Solo Razer Phone supporta Qualcomm Quick Charge 4.0 : Qualcomm ha finalmente pubblicato l'elenco dei dispositivi che supportano la tecnologia Quick Charge 4.0 e c'è una sorpresa. Scopriamo insieme quale L'articolo Solo Razer Phone supporta Qualcomm Quick Charge 4.0 proviene da TuttoAndroid.