Benedetto XVI - 91 anni del Papa Emerito/ Bergoglio fa gli auguri a Ratzinger e gli dedica la Santa Messa : Compleanno di Benedetto XVI, i 91 anni di Papa Ratzinger: auguri in famiglia nel monastero in Vaticano. L'eredità della fede e quella passione per la libertà e la ragione nel servire Dio(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 18:33:00 GMT)

Ratzinger - auguri del Papa per i 91 anni : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 16 APR - "Benedetto XVI ha festeggiato oggi il suo 91/mo compleanno insieme al fratello Georg in un clima tranquillo e familiare". Lo comunica la Sala stampa vaticana. In ...

Benedetto XVI ha 91 anni/ Papa Ratzinger auguri in famiglia in Vaticano : quella passione per libertà e ragione : Compleanno di Benedetto XVI, i 91 anni di Papa Ratzinger: auguri in famiglia nel monastero in Vaticano. L'eredità della fede e quella passione per la libertà e la ragione nel servire Dio(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 14:20:00 GMT)

Papa Francesco in visita a Ratzinger per gli auguri di Pasqua : Papa Francesco, come fa in diverse occasioni, è andato a visitare Benedetto XVI per farli gli auguri di Pasqua. Lo rende noto la Santa Sede.

Francesco da Ratzinger per gli auguri di Pasqua : Papa Francesco questo pomeriggio è andato a portare i suoi auguri di Pasqua a Benedetto XVI presso il monastero Mater Ecclesiae, in Vaticano. Lo sottolinea Vatican News riferendosi a un comunicato della Sala Stampa. Nella mattinata di oggi invece si era recato in visita in Segreteria di Stato, dove lavorano in tutto circa 300 persone. Nel pomeriggio di oggi, sui social è rimbalzato una notizia clamorosamente falsa che riportava della morte di ...