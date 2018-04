Rapina alla filiale Credem nel Napoletano : clienti e impiegati presi in ostaggio : PORTICI - È caccia all'uomo in tutto il Napoletano dopo una Rapina alla Credem di piazza San Ciro. Alcuni malviventi si sono introdotti negli uffici della banca e lì, pistole in...

Roma - Rapina alla Centrale Montemartini. Fuga con la cassaforte del museo : Due uomini armati e col viso coperto hanno sottratto la cassaforte del museo, un'auto li attendeva all'uscita

Rapina con taglierino alla Bper di Vasto - malmenato e ferito un cassiere : Chieti - Rapina poco prima delle 11 alla filiale Bper di via San Michele a Vasto, due banditi a volto coperto e armati di taglierino sono entrati nell'agenzia, vicina alla villa comunale, e si sono fatti consegnare i soldi contenuti nelle casse. Prima della fuga i due hanno malmenato un cassiere che è stato poi trasportato con un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale cittadino. Al momento non si conosce ...

Torino - arrestato per Rapina Salvatore Scivoli : fu coinvolto nell’inchiesta per le nuove Br e assolto dalla Cassazione : L’11 settembre 2012 la Cassazione lo aveva assolto nel processo a quelle che furono chiamate le nuove Brigate Rosse. Salvatore Scivoli, per la Procura di Milano, era stato l’armiere di quel gruppo che tra Milano, Torino e Padova avrebbe voluto far risorgere l’eversione di sinistra. Dopo una condanna in primo grado, una in secondo, e una assoluzione nell’appello bis, era stato ritenuto non responsabile dagli ermellini. ...

Rapina banca - allarme nella notte a Grignasco

Torino : arrestato dalla Polizia di Stato per un tentativo di Rapina : Prima di iniziare la giornata di sport, si fermava allo sportello bancomat di via Nizza angolo C.so Dante per un prelievo di contanti. Nel momento in cui li metteva nel portafoglio, veniva sorpreso ...

La cassiera si oppone alla Rapina : “Lavoro 13 ore al giorno - non potevo dargliela vinta” : Al market in via Fereggiano, a Genova, è andata in scena una tentata rapina. "Cosa te ne frega, non è tuo, apri quella cassa". Le ha detto il rapinatore. Ma, lei, Antonella Lodi, 62 anni, risponde al bandito: "Non ci penso neppure".Continua a leggere

Rapina alla Crai con una pistola giocattolo : arrestato un giovane di Latisana : Ieri sera, armato di una pistola che si è rivelata essere giocattolo, un uomo a volto e capo coperti, ha fatto irruzione al Supermercato "Crai" di Strada di Fiume, a Trieste , minacciando la cassiera ...

Rapinato a 87 anni con la pistola alla gola : Assalto nel parcheggio di un supermercato a Empoli, tre banditi in fuga con 250 euro. Il pensionato sotto choc: 'Ho avuto tanta paura'

Varese : a Gallarate 3 arresti per Rapina e lesioni : Milano, 9 mar. (AdnKronos) - Tre persone sono state arrestate dalla polizia a Gallarate, in provincia di Varese, con le accuse di rapina e lesioni aggravate in concorso. Nel giugno dello scorso anno i tre, due cittadini equadoregni e un pakistano, all'interno di un bar avevano picchiato e derubato u

Ruba vestiti alla Rinascente per 7mila euro. Una Rapina quasi perfetta. Arrestato. E altre storie : Una rapina astuta perfetta o quasi fermata alla Rinascente di Roma. Ecco tutta la storie e altre vicende da leggere.

Ventimiglia - tensioni alla tendopoli : nigeriano preso a pietrate e Rapinato : Ventimiglia - Crescono la fame e la tensione alla tendopoli abusiva sul fiume Roja di Ventimiglia, dove neppure l'allerta gialla per neve è riuscita a convincere i circa cento migranti ancora presenti, a trovare una diversa sistemazione. Il culmine della tensione si è avuto, nel tardo pomeriggio di ieri, quando un nigeriano è stato preso a pietrate da un altro straniero (ignoto), che lo ha rapinato dei pochi soldi che aveva in tasca e del ...