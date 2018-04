Rampage potrebbe essere l' adattamento cinematografico di un videogioco più apprezzato

eurogamer

(Di lunedì 16 aprile 2018) Forse non tutti sanno che- Furia Animale, l'ultimo colossal interpretato da Dwayne "The Rock" Johnson è a tutti gli effetti un'di un, eaddirittura rivelarsi come quello piùdalla critica nella storia del cinema.infatti prende il titolo dall'omonimo gioco arcade del 1986 sviluppato da Midway Games, nel quale prendevamo il controllo di gigantesche creature con l'obiettivo di distruggere le più importanti città degli Stati Uniti. La pellicola al momento ha un punteggio di 50% sul noto sito aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, e se il risultato non puòdefinito esaltante per il filmin ogni caso rappresentare un record.Come riporta ComicBookMovieè infatti l'da uncol punteggio più alto sulla piattaforma. Anche l'ultimo Tomb Raider ha un punteggio minore, ...