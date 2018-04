Raid in Siria - Trump : “Nostri soldati presto a casa - si impegnino di più gli alleati” : La casa Bianca riponde al presidente francese che dopo i Raid in Siria aveva parlato di una permanenza prolungata degli Usa nella zona. Intanto Assad si fa sentire: "I Raid dell'Occidente uniranno la Siria"Continua a leggere

Maroni : «Sbagliato il Raid in Siria - ma non si può incrinare il rapporto con gli Stati Uniti» : E credo che le questioni di politica internazionale non siano in cima alla lista delle loro priorità. Contano molto di più temi di casa nostra, come la flat tax o l'abolizione della legge Fornero». ...

Siria - Putin : Raid portano a caos. Trump verso nuove sanzioni a Mosca | : Durante una telefonata con il leader iraniano Rohani, il presidente russo ha definito i bombardamenti "azioni illegali". Intanto Usa, Gb e Francia preparano una nuova bozza di risoluzione all'Onu ...

Sfida di Assad : i Raid dell’Occidente uniranno la Siria : Sfida di Assad: i raid dell’Occidente uniranno la Siria Il rais ha ricevuto una delegazione russa. Dopo ilraid, Donald Trump ha telefonato agli alleati Macron eMay e li ha ringraziati per il sostegno nell’attacco. Il presidente del Parlamento europeo a Tgcom24: “Più che contro Mosca mi sembra un segnale contro Teheran” Continua a leggere

SIRIA - ASSAD : “Raid? FALLIMENTO DELL’OCCIDENTE”/ Sanzioni Usa contro la Russia : Trump - “attacco perfetto” : Bombardamenti in SIRIA: ASSAD, "raid FALLIMENTO dell'Occidente". Trump-Francia-GB, "attacchi necessari e riusciti". Nuove Sanzioni Usa contro la Russia, Putin "attacchi porteranno caos"(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 19:45:00 GMT)

Sfida di Assad : i Raid dell'Occidente uniranno la Siria : Il rais ha ricevuto una delegazione russa. Dopo ilraid, Donald Trump ha telefonato agli alleati Macron eMay e li ha ringraziati per il sostegno nell'attacco. Il presidente del Parlamento europeo a Tgcom24: "Più che contro Mosca mi sembra un segnale contro Teheran"

Siria - Putin : 'Altri Raid e sarà caos nelle relazioni internazionali' - : Durante una telefonata con il leader iraniano Rohani, il presidente russo ha definito i bombardamenti "azioni illegali". Intanto Usa, Gb e Francia preparano una nuova bozza di risoluzione all'Onu ...

Assad - i Raid dell'Occidente uniranno la Siria : ... in cui, nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fatica a concordare un'azione comune in favore della pace in Siria e in altre regioni del mondo. Mentre prego per la ...

Usa - Gb e Francia : "I Raid in Siria erano necessari". Putin : "Attacchi illegali portano caos" : L'Onu boccia la risoluzione russa contro "l'aggressione armata occidentale". Riunione piena di tensioni ieri a Palazzo di Vetro. Presentata nuova risoluzione da Usa-Gran Bretagna e Francia. Gli Usa: "Pronti a colpire ancora". Papa Francesco: "Profondamente turbato, prevalga la pace"

Siria - Usa bombarda Assad/ Per il dittatore siriano "Raid dell’Occidente unirà il paese" - Opac oggi a Duma : bombardamenti in Siria: Trump fa allontanare Turchia e Russia, la bocciatura dell'Onu alle richieste di Mosca. Raid di Israele contro base Iran ad Aleppo. Ultime notizie e possibili scenari(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 16:01:00 GMT)

Siria : Trump - Raid perfetto - mi attaccano su "missione compiuta" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Assad : Raid Occidente uniranno la Siria : 15.35 Incontrando a Damasco una delegazione di politici russi,il presidente Siriano Assad si è detto convinto che i missili occidentali avranno l'effetto di "unire il Paese" sotto la sua leadership. Assad ha ringraziato Mosca per il sostegno militare e ha detto che la Siria resterà sulle sue posizioni contro "l'agenda imposta dall'Occidente", definendo "un'aggressione" l'attacco di ieri.

Siria - Assad : “I Raid dell’Occidente uniranno il paese”. Esperti Opac avviano indagine su attacco a Douma : Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna hanno deciso di attaccare la Siria nella notte fra venerdì e sabato. Ma per Bashar Al-Assad i missili occidentali non avranno altro effetto che “unire il Paese” sotto la sua leadership. Una dichiarazione riferita dal parlamentare russo Dmitry Sablin, che ha incontrato il presidente Siriano oggi a Damasco insieme a una delegazione di politici del Cremlino. E loro hanno descritto Assad come ...

Siria - Assad “Raid Occidente uniscono il Paese”/ Ultime notizie - immagini dell’attacco Usa : e la Russia ‘tace’ : Siria, bombardamenti di Usa-Francia-Gb contro Assad, che replica “raid Occidente uniscono il Paese". Ultime notizie sulla guerra, scontro Londra-Russia che tace dopo l'attacco di Trump(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 14:59:00 GMT)