Rai : la Juve ha contattato davvero un super campione : La Juventus non si è fermata ed ha inferto un colpo forse decisivo, verso quella che è la lotta scudetto. Adesso il vantaggio sul Napoli è di sei punti con lo scontro diretto vinto, con il risultato di zero a uno proprio sul terreno dei partenopei. Intanto Marotta e Paratici hanno messo in moto la complessa macchina relativa al calciomercato, che nonostante si svolga nei mesi estivi, in primavera spesso vede il sorgere di trattative importanti e ...

Juventus - Douglas Costa : Allegri si gode il suo fantasista 'opeRaio' : ... in generale, ai brasiliani manca un po' Douglas Costa efficace anche in difesa Guarda tutti i video In definitiva, l'ingaggio di Douglas Costa è stato particolarmente redditizio per l'economia della ...

Livorno : Allegri dona maglia Juve a famiglia giovane opeRaio morto : La maglia di Gonzalo Higuain firmata dai giocatori della Juventus: è questo il dono che il livornese Massimiliano Allegri, tecnico della squadra bianconera, ha fatto alla famiglia di Lorenzo Mazzoni, l’operaio di 25 anni morto lo scorso 28 marzo insieme ad un compagno di lavoro in seguito all’esplosione di una cisterna nell’area industriale del porto di Livorno. Oggi pomeriggio a Livorno si è svolto il funerale del ...

Livorno : Allegri dona maglia Juve a famiglia giovane opeRaio morto : La maglia di Gonzalo Higuain firmata dai giocatori della Juventus: è questo il dono che il livornese Massimiliano Allegri, tecnico della squadra bianconera, ha fatto alla famiglia di Lorenzo Mazzoni, l’operaio di 25 anni morto lo scorso 28 marzo insieme ad un compagno di lavoro in seguito all’esplosione di una cisterna nell’area industriale del porto di Livorno. Oggi pomeriggio a Livorno si è svolto il funerale del ...

Diretta/ Juventus Fiorentina (risultato live 1-3) streaming video Rai.tv : Montaperto illude - Gori allunga! : Diretta Juventus Fiorentina, streaming video Rai.tv: probabili formazioni, orario e risultato live. Prima semifinale alla Viareggio Cup 2018, sfida interessante tra i bianconeri e i viola(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 16:14:00 GMT)

DIRETTA / Juventus Fiorentina (risultato live 0-0) streaming video Rai.tv : formazioni ufficiali! (Viareggio) : DIRETTA Juventus Fiorentina, streaming video Rai.tv: probabili formazioni, orario e risultato live. Prima semifinale alla Viareggio Cup 2018, sfida interessante tra i bianconeri e i viola(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 14:32:00 GMT)

Diretta/ Juventus Fiorentina streaming video Rai.tv : i diffidati nelle probabili formazioni (Viareggio Cup) : Diretta Juventus Fiorentina, streaming video Rai.tv: probabili formazioni, orario e risultato live. Prima semifinale alla Viareggio Cup 2018, sfida interessante tra i bianconeri e i viola(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 11:50:00 GMT)

Juventus Fiorentina/ Streaming video e diretta Rai.tv : formazioni - orario - risultato live (Viareggio Cup 2018) : diretta Juventus Fiorentina, Streaming video Rai.tv: probabili formazioni, orario e risultato live. Prima semifinale alla Viareggio Cup 2018, sfida interessante tra i bianconeri e i viola(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 05:03:00 GMT)

Juventus - Higuain a Dybala : 'Dammi retta e diventeRai un crack' : ... dove il 'Pipa' andrebbe a caccia della rivincita dopo le delusioni delle finali perse nella Coppa del Mondo del 2014 in Brasile e in Coppa America nel 2015 e nel 2016 , a cui si aggiunge quella di ...

Calciomercato Juventus - sorprendente offerta di Raiola al Manchester United Video : Dall'Inghilterra arrivano importanti notizie per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Stando a quanto riportano i media britannici, infatti, Mino Raiola ha offerto Blaise Matuidi al Manchester United. Il club allenato da José Mourinho segue da tempo il centrocampista francese, che sta disputando una buonissima stagione alla Juventus. Raiola ha da sempre ottimi rapporti con Beppe Marotta e Fabio Paratici, ma potrebbe comunque fare ...

Fifa 18 : Gonzalo Higuain è il giocatore del mese della Juventus di FebbRaio : EA Sports e la Juventus hanno appena annunciato il nome del giocatore bianconero nominato come MVP di Febbraio: si tratta dell’argentino Gonzalo Higuain! 👏👏👏 Signore e signori, giù il cappello per @G_Higuain 🎩 MVP del mese di Febbraio, Powered by @EA_Fifa_Italia! ⚽️🔝💪https://t.co/hxgkYUScy3 ⚪️⚫️ pic.twitter.com/J2ExQmNj6S — JuventusFC ...

Juve - contatti con Raiola per la beffa al Milan : Secondo quanto svelato da Rai Sport , i contatti tra la Juventus e Mino Raiola stanno andando avanti. Visti gli ottimi rapporti si lavora anche per Jack Bonaventura come beffa al Milan sul mercato, ma non sarà facile.

Fifa 18 : Gonzalo Higuain è il giocatore del mese della Juventus di FebbRaio : EA Sports e la Juventus hanno appena annunciato il nome del giocatore bianconero nominato come MVP di Febbraio: si tratta dell’argentino Gonzalo Higuain! 👏👏👏 Signore e signori, giù il cappello per @G_Higuain 🎩 MVP del mese di Febbraio, Powered by @EA_Fifa_Italia! ⚽️🔝💪https://t.co/hxgkYUScy3 ⚪️⚫️ pic.twitter.com/J2ExQmNj6S — JuventusFC ...

Fifa 18 : Gonzalo Higuain è il giocatore del mese della Juventus di FebbRaio : EA Sports e la Juventus hanno appena annunciato il nome del giocatore bianconero nominato come MVP di Febbraio: si tratta dell’argentino Gonzalo Higuain! 👏👏👏 Signore e signori, giù il cappello per @G_Higuain 🎩 MVP del mese di Febbraio, Powered by @EA_Fifa_Italia! ⚽️🔝💪https://t.co/hxgkYUScy3 ⚪️⚫️ pic.twitter.com/J2ExQmNj6S — JuventusFC ...