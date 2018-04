Raggi | Roma sta costruendo il futuro

Virginia Raggi - nella Roma delle buche serve la Formula E per riaprire un sottopassaggio : La sindaca infila la fascia tricolore e inaugura la riapertura di un sottopasso esistente, ma chiuso da 15 anni. L’intervento di recupero – di assoluta modestia, che dovrebbe di regola far parte della manutenzione ordinaria di una città e che ha interessato principalmente opere di pulizia: “la pittura del sottopasso, la rimozione delle scritte, il restauro del travertino, la posa in opera di un nuovo corrimano e l’installazione ...

"Anna Frank è della Roma". I tifosi della Lazio di nuovo oltRaggiosi prima del derby : Cori "Anna Frank è della Roma" e saluti romani a ponte Milvio da parte di tifosi della Lazio diretti allo stadio Olimpico per assistere al derby di stasera.In un video pubblicato sul Messaggero.it si vede un supporter che in primo piano intona il coro a squarciagola e in sottofondo altre voci, in coro, lo seguono mentre alle sue spalle alcuni tifosi fanno il saluto romano.E non è la prima volta che i supporter della Lazio tirano in ...

Formula E - il sindaco Raggi : “Successo clamoroso - Roma al centro del mondo” : “Ce l’abbiamo fatta – ha dichiarato il sindaco di Roma Virginia Raggi – Siamo entusiasti del successo clamoroso del primo E-Prix d’Italia che ha visto Roma e l’Italia al centro del mondo con oltre 30mila presenze tra appassionati, cittadini, turisti, imprenditori e milioni di spettatori in tutto il mondo. I bolidi elettrici sfrecciando per le architetture dell’Eur hanno stregato tutti, portando ...

Roma - Pallotta a Trigoria per incoRaggiare la squadra in vista del derby : Si è goduto all'Olimpico la rimonta contro il Barcellona che è valsa la semifinale di Champions League alla sua Roma, adesso, Pallotta, crede in un'altra impresa: quella nel derby, a coronamento di ...

Roma - Pallotta a Trigoria per incoRaggiare la squadra in vista del derby : Roma - Questa mattina verso le ore 10.00 il presidente della Roma James Pallotta giunto nella Capitale martedì, si è recato a Trigoria per salutare e incoraggiare la squadra in vista del derby di ...

1958 - storia di Selmosson - il 'Raggio di luna' che tradì la Lazio per la Roma : ... ma quei soldi per la società laziale sono vitali per evitare il fallimento e pertanto Selmosson, fresco vice campione del mondo con la sua Nazionale, il nuovo contratto lo firma e il 10 luglio 1958 ...

La squadra di Spalletti ha Raggiunto Roma e Lazio : E’ un turno importante per l’alta classifica della Serie A. E’ terminato senza gol l’ultimo degli anticipi di sabato. Il

Formula E a Roma - anche Di Maio al Gp con la fidanzata. Raggi : "Altri 5 anni" : Molte le personalità dello sport, della politica e del mondo dello spettacolo che hanno partecipato a questa giornata tra i quali: Bebe Vio, Simona Ventura, Giancarlo Magalli, Giovanni Malagò, ...

Concerto di Lana Del Rey a Roma - scaletta e orari ritiro biglietti : come Raggiungere il PalaLottomatica il 13 aprile tra sciopero e variazioni : Col Concerto di Lana Del Rey a Roma si conclude il passaggio italiano del LA To The Moon Tour che ha visto due date nel nostro Paese nell'ambito della tournée europea della popstar. Dopo la prima data a Milano dell'11 aprile (qui video e scaletta, la stessa che presumibilmente sarà realizzata a Roma), Lana Del Rey fa il bis in Italia con il Concerto al PalaLottomatica a Roma venerdì 13 aprile, prima di proseguire il suo tour in Europa. Gli ...

Formula E Roma - auto elettriche al Campidoglio/ Virginia Raggi : “Le userò per gli appuntamenti istituzionali” : Formula E Roma, auto elettriche al Campidoglio, Virginia Raggi: “La userò per gli appuntamenti istituzionali”. Le parole del primo cittadino di Roma, all'arrivo delle auto elettriche(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 22:17:00 GMT)

Roma - gare sulle buche troppo lente. Raggi apre un’inchiesta interna : “Chi ha sbagliato deve pagare - pazienza è finita” : Virginia Raggi vuole trovare un colpevole per le buche a Roma. La sindaca della Capitale ha disposto l’apertura di un’inchiesta interna per accertare il motivo della lentezza delle gare per i lavori stradali. Nello specifico, vuole verificare perché sia difficile trovare dirigenti e funzionari comunali disponibili a comporre le commissioni per aggiudicare le gare. “Chi ha sbagliato deve pagare, è finita la pazienza, voglio una risposta da ...

Roma : gare per riparare buche sono lente - sindaca Raggi apre indagine : Roma: gare per riparare buche sono lente, sindaca Raggi apre indagine L’inchiesta interna dovrà accertare il motivo per cui è difficile trovare dirigenti e funzionari comunali disponibili a comporre le commissioni per aggiudicare le gare che riguardano i lavori stradali. “Pazienza finita”, avrebbe detto la prima ...

Roma : gare per riparare buche sono lente - sindaca Raggi apre indagine - : L'inchiesta interna dovrà accertare il motivo per cui è difficile trovare dirigenti e funzionari comunali disponibili a comporre le commissioni per aggiudicare le gare che riguardano i lavori stradali.

Roma : il Codacons vuole denunciare la Raggi : Roma – Il Codacons presenterà oggi stesso una formale diffida al Comune di Roma. “L’idea di trasformare Piazza del Popolo in un campo da tennis è talmente aberrante e fuori da ogni logica. Se il Comune permetterà questo scempio sarà denunciato alle autorità competenti per danno al patrimonio artistico e culturale della capitale”. “Diffidiamo il sindaco Virginia Raggi e non fornire alcuna autorizzazione per ...