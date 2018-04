Ragazzi feriti | agente indagato la pistola rubata a una ' divisa'

Ragazzi armati tentano rapina : feriti : 03.49 Avevano una pistola carica con il colpo in canna due Ragazzi, un 18enne con precedenti per droga e uno che compirà 18 anni a maggio, che ieri sera hanno tentato una rapina in un supermercato di Napoli. Secondo quanto si apprende, i due avevano già prelevato denaro dalla cassa minacciando i presenti con l'arma quando è intervenuto il poliziotto che si sarebbe qualificato intimando ai due di lasciare il denaro e la pistola. I due ...

Nigeria - 4 Ragazzine usate come kamikaze : 5 morti - 13 feriti : Nigeria, 4 ragazzine usate come kamikaze: 5 morti, 13 feriti Nella zona sono molto attivi i terroristi islamici di Boko Haram. L’attacco è arrivato poco intorno alle 22, orario in cui nel villaggio scatta il coprifuoco e la maggior parte degli abitanti si trovava in casa Continua a leggere

Nigeria - 4 Ragazzine usate come kamikaze : 5 morti - 13 feriti : Quattro ragazzine usate dai fondamentalisti come kamikaze e un'altra donna sono rimaste uccise in attacchi simultanei in un villaggio alla periferia di Maiduguri, capitale dello Stato del Borno, in Nigeria. Lo riferisce la polizia locale precisando che i feriti sono in tutto 13. Nella zona sono molto attivi i terroristi islamici di Boko Haram.

Festa delle Donne : 6 dei nostri Ragazzi famosi e femministi preferiti : Come Emma Watson ha spiegato nella campagna #HeforShe, l’uguaglianza dei generi non è una richiesta che deve arrivare solo dal mondo femminile, ma servono anche le voci maschili per dare un bel calcio al sessismo. Per la Festa delle Donne, abbiamo raccolto sei dei ragazzi famosi che si sono dichiarati femministi e che attraverso le loro azioni e le loro parole, rendono il mondo un luogo migliore. Scoprili nel video! [arc ...

Bitonto - due Ragazzi anni feriti in un agguato nel centro storico : uno dei due è minorenne : Colpi d'arma da fuoco a poca distanza dal punto in cui il 30 dicembre scorso fu uccisa una donna di 84 anni che attraversava la strada. Da gennaio cento uomini...

Codroipo : dimessi i Ragazzi feriti dall'ex : Avevano difeso l'amica, picchiata dall'ex. E avevano rimediato diverse coltellate. Sono stati dimessi ieri dall' ospedale di San Vito al Tagliamento i due 22enni di Codroipo che, sabato sera, erano ...

Terrore per la squadra di calcetto - il pulmino si ribalta in autostrada. Sette Ragazzi feriti : '4 sono gravi' : Sette ragazzi feriti di cui tre in gravi condizioni è il bilancio di un terribile incidente stradale che si è verificato sull' A14 . A bordo di un pulmino viaggiava la giovane squadra di calcetto CUS ...

Calcio a 5 - bus in una scarpata : 9 feriti tra un gruppo di Ragazzi in viaggio per una partita : Nove ragazzi tra i 17 e 20 anni sono rimasti feriti in un incidente stradale che si verificato sull'autostrada A14 nei pressi del casello di Porto San Giorgio, nelle Marche. Il pulmino su cui stavano ...

Incidente sulla A14 : pulmino di Ragazzi di una società sportiva si ribalta - 9 feriti : Nove ragazzi tra i 17 e 20 anni sono rimasti feriti in un Incidente stradale che si verificato questa mattina sull autostrada A14 nei pressi del casello di Porto San Giorgio, nelle Marche. Il pulmino su cui stavano viaggiando, per cause ancora da accettare e’ sbandato finendo fuori dalla carreggiata sud e precipitando nella scarpata sottostante. I giovani feriti, di cui due gravi, sono tutti calciatori della squadra del Cus Ancona che si ...

Terrore per la squadra di calcetto - il pulmino si ribalta in autostrada. Sette Ragazzi feriti : 'Tre sono gravi' : Sette ragazzi feriti di cui tre in gravi condizioni è il bilancio di un terribile incidente stradale che si è verificato sull' A14 . A bordo di un pulmino viaggiava la giovane squadra di calcetto CUS ...

Terrore per la squadra di calcetto - il pulmino si ribalta in autostrada. Sette Ragazzi feriti : "Tre sono gravi" : Sette ragazzi feriti di cui tre in gravi condizioni è il bilancio di un terribile incidente stradale che si è verificato sull'A14. A bordo di un pulmino viaggiava la giovane...

Pulmino con squadra di calcetto si ribalta sulla A14 - sette Ragazzi feriti : "Tre sono gravi" : sette ragazzi feriti di cui tre in gravi condizioni è il bilancio di un terribile incidente stradale che si è verificato sull'A14. A bordo di un Pulmino viaggiava la giovane...

Milano - schianto tra un'auto e una moto in via Sandro Pertini : feriti due Ragazzi e un 40enne : Due ragazzi a terra, una moto distrutta e un'auto incidentata. È il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì 15 febbraio in via Sandro Pertini a Milano. schianto in via Pertini , ...