“Ragazza fortunata” Il messaggio di Nadia Toffa commuove È accaduto dopo la puntata de

(Di lunedì 16 aprile 2018) È successo durante l’ultimade Le Iene. È andato in onda un servizio “particolare” che ha fatto emozionare un po’ tutti. Di che servizio si trattava? Beh, del servizio die Nicola Savino che hanno fatto incursione al concerto di Jovanotti a Bologna. Era il 14 aprile e le due iene sono salite sul palco del concerto, hanno fermato la musica e costretto il cantante di Cortona a indossare i panni della iena. Jovanotti è rimasto in mutande sul palco mentre gli spettatori – 13.000 circa – erano allibiti. Mentre Jovanotti canta “Mezzogiorno”, le iene staccano la corrente e il palazzetto resta al buio. Si sente la voce di Savino che fa tante domande a Jovanotti, le iene vogliono sapere “come si fa?”. Il pubblico è in estasi. Jovanotti non delude. E anche se la musica non c’è, tutti sono felici. Savino incalza con tantissime domande e Jovanotti non ne salta neanche una. Alla ...