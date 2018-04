Radio Onda Ligure apre le porte ai bambini della scuola primaria Paccini di Albenga

17 aprile - giornata mondiale di lotta contadina. Altragricoltura : "Il grande bluff del made in Italy". Speciale - audio - di Radioredonda all'... : Il 17 aprile è la giornata mondiale di lotta contadina. "Via Campesina" ricorda il massacro dei 19 contadini senza terra, assassinati dall'agroindustria. Via Campesina è il movimento internazionale ...