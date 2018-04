Quel che ci dice il “bombardamento simbolico” su Damasco

Isola - circola il nome del vincitore. La finale del reality si avvicina e c’è chi ‘si lascia scappare’ qualcosa… E se fosse vero Quello che si dice? Boom! : Ci siamo. Dopo una lunga attesa, tante polemiche, mille discussioni, diecimila pettegolezzi e altrettanti scandali, lunedì 16 aprile andrà in onda la finale de L’Isola dei famosi. Finalmente scopriremo chi sarà il vincitore di questa tredicesima edizione che è stata un’edizione piena di colpi di scena. In studio, oltre ad Alessia Marcuzzi – che a Verissimo ha confessato di “essere stata male” quando sua figlia le ha chiesto se fosse un’ubriacona ...

“Sto male - aiutatemi”. Per loro Michela era sana. Ma i dolori continuano e dopo quattro giorni di agonia la sua vita finisce. Colpa di una diagnosi sbagliata : per i medici Quelle fitte lancinanti erano solo una banale gastrite. E invece aveva tutt’altro : La sera di Pasqua aveva iniziato a stare male. Nausea, mal di stomaco, un senso di spossatezza generale. Sulle prime, Michela Ravazzolo, una donna di 47 anni residente a Salboro, aveva pensato a un malanno stagionale. Poi, con il passare delle ore, i dolori sono aumentati al punto da spingerla a contattare la guardia medica. Il medico ha riscontrato nella paziente una infiammazione allo stomaco riconducibile a una gastrite e le ha ...

La Corrida - retroscena pesante. A pochi giorni dal debutto (con un successo clamoroso) - inizia a circolare una “certa” voce sulla trasmissione di Carlo Conti. Quel che si è saputo su quel “dilettante”… Ahia! : Sabato 13 aprile è andata in onda su Rai Uno la prima puntata de La Corrida. Erano 7 anni che il programma per essere stato condotto da Corrado, mancava dagli schermi. L’ultima volta lo avevamo visto su Canale 5 e al timone c’era Flavio Insinna. Ma gli ascolti furono piuttosto deludenti per Mediaset. E così il programma fu chiuso e non se ne parlò mai più. Fino a qualche tempo fa quando Carlo Conti ha deciso di rispolverare il programma – ...

Quelli che il calcio – Ventiquattresima puntata del 15/04/2018 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Ventiquattresima puntata della venticinquesima edizione di Quelli che il calcio. Una nuova edizione che vede anche l’inizio di una nuova gestione del programma, adesso affidata a Mia Ceran e allo storico duo composto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, accompagnati sempre da tanti ospiti più o meno appassionati del gioco del calcio. La ventitreesima puntata ha totalizzato 1.139.000 spettatori e uno share del 6,92% in Quelli che ...

PIPPO BAUDO/ "Quella volta che ho inciso un disco" (Che tempo che fa) : Lo storico conduttore PIPPO BAUDO sarà uno degli ospiti di Fabio Faaio nella puntata di Che tempo che fa in onda questa sera, domenica 15 aprile, alle 20.30 su Rai 1.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 23:33:00 GMT)

“Un dolore terribile”. Gerry Scotti in lacrime. Nel bel mezzo della diretta il conduttore non tiene il pianto e sbotta. Quello che è accaduto lo ha distrutto : “Spero di avere la forza e la salute per fare ancora questo lavoro per tanti anni” : Gerry Scotti per la prima volta è ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live. L’occasione è la partenza del game show The Wall, in prima serata, e proprio Carmelita sarà ospite d’eccezione. Gerry parla del figlio Edoardo, dei suoi esordi e della scomparsa dell’amico e fratello Fabrizio Frizzi con un ricordo che ha suscitato moltissima commozione. “Era il vero gentiluomo della televisione. Entrambi conserviamo i suoi messaggi. Nelle ...

Domenica Live - Iva Zanicchi : "Quella volta a Carramba che fortuna..." : Iva Zanicchi ospite di Domenica Live, racconta nel salotto di Barbara D'Urso un episodio che nel lontano 2000 la coinvolse durante una puntata dello storico Carramba che Fortuna, in cui un mago per un gioco, cercò di ipnotizzarla fino a farle commettere un fuori programma che a distanza di oltre 10 anni è diventato virale. La d'Urso dopo 18 anni, chiede di spiegare il video in cui la cantante, apparentemente ipnotizzata sembra sul punto ...

TOTS FIFA 18 : tutto Quello che devi sapere sui Team of the Season - le Squadre della Stagione! IN ARRIVO dal 27 APRILE! : Domenica 15 aprile nel corso della FUT Champions CUP di Manchester EA Sports ha fornito i primi dettagli sul rilascio dei TOTS di FIFA 18! Il rilascio del primo “Team of the Season avverrà il prossimo 27 aprile e si partirà dal, questa volta unico, “Most Consistent but Never IF Community TOTS” che, altra novità […] L'articolo TOTS FIFA 18: tutto quello che devi sapere sui Team of the Season, le Squadre della Stagione! IN ARRIVO dal 27 ...

“Ricordi quando…”. Barbara D’Urso - omaggio toccante all’amica Isabella Biagini scomparsa nel dolore. Le parole della conduttrice di Pomeriggio 5 hanno commosso tutti - anche per la confessione di Quell’aspetto inedito del loro rapporto : Come sappiamo ormai tutti, Isabella Biagini se ne è andata: l’attrice si è spenta a 74 anni, a Roma. È morta dopo un lungo periodo in cui di lei non si sapeva nulla, tanto che Barbara D’Urso nelle sue trasmissioni aveva lanciato diversi appelli per scoprire dove si trovasse. E proprio la D’Urso, ha voluto ricordare la Biagini con un toccante post su Instagram. “È rarissimo nella vita incontrare donne come te: ...

TOTS FIFA 18 : tutto Quello che devi sapere sui Team of the Season - le Squadre della Stagione! Oggi le prime novità! : Domenica 15 aprile nel corso della FUT Champions CUP di Manchester EA Sports fornirà i primi dettagli sul rilascio dei TOTS di FIFA 18! ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK di I MIGLIORI DI FIFA! FUT 18 #TOTS announcement on the stream later today! #FIFAeWorldCup Don't miss it, watch live: https://t.co/Fekx3g5yQg pic.twitter.com/gA7Mn7FK2m — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) […] L'articolo TOTS FIFA 18: tutto quello che devi sapere sui Team of the ...

Buffon a Le Iene : “Ridirei Quello che ho detto contro l’arbitro - non ha capito un…” : Buffon a Le Iene: “Ridirei quello che ho detto contro l’arbitro, non ha capito un…” “Le mie sono parole dette a caldo, ma vere. Il giudice di gara? Troppo giovane” Continua a leggere

Moleche fritte - persino più buone di Quelle di laguna : In 'Anonimo veneziano' film cult Anni 70 , struggente anche per la colonna sonora in cui la faceva da padrone l'Adagio per oboe in do minore di Benedetto e Alessandro Marcello, Tony Musante porta ...

Fabrizio Frizzi/ L’ultima promessa e Quella frase premonitrice : “Non sai mai Quello che può succedere domani" : Fabrizio Frizzi, L’ultima promessa e quella frase premonitrice: “Non sai mai quello che può succedere domani". L'intervista rilasciata a gennaio, e quel futuro già scritto(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 08:37:00 GMT)

#tiromancino : Quel fattaccio brutto che ci porta Gomorra in casa nostra : ... infatti, questo cruento e aberrante episodio di violenza non ha molto di diverso da tanti altri fatti di cronaca nera riportati dai media in una macabra contabilità pubblica. La differenza con molti ...