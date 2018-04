Quanto è cresciuto God of War? Ce lo racconta Cory Barlog

optimaitalia

: Quanto è cresciuto #GodofWar? Ce lo racconta #CoryBarlog - OptiMagazine : Quanto è cresciuto #GodofWar? Ce lo racconta #CoryBarlog - DISTOPI_ShaDane : RT @nerorimmel: C'è questa vestita tutta da francesina come piace a voi, che si sta staccando le doppie punte con le mani, in treno. Puoi v… - PerfectLiam_29 : RT @IleItalia: Ma voi vi immaginate quanto SPAZIALI saranno le loro canzoni adesso che il loro sound è cresciuto così tanto? Piango solo al… -

(Di lunedì 16 aprile 2018) God ofsembra cambiato moltissimo rispetto al passato: in termini di narrazione, con un Kratos più maturo e riflessivo, di ambientazione - dalla mitologia greca a quella nordica - ma soprattutto in termini di gameplay, con un combat system più dinamico e un pelo più complesso ma soprattutto rivoluzionando la telecamera, ora posizionata alle spalle del protagonista e non più fissa. Ma sono cambiate - e cresciute - soprattutto le ambizioni sia della produzione che del team di sviluppo: un'escalation che ci, director dell'imminente nuova esclusiva PlayStation 4.Nel corso di un'intervista ai microfoni di EDGE, per il numero di maggio della rivista, il director di God ofha parlato appunto disiail gioco rispetto al passato, in termini di respiro e di aspirazioni. Leggiamo le sue dichiarazioni:"God ofha sempre avuto quel senso di ...