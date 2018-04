Quando ti senti figo e invece no Il surfista sbaglia tutto e regala un video

Gattuso : «Buffon? Non lo giudico : Quando si sentirà - chiederà scusa» : Il tecnico del Milan commenta lo sfogo di Buffon dopo Real Madrid Juventus e ricorda: «Negli ultimi anni di carriera, la vena mi si è chiusa spesso» L'articolo Gattuso: «Buffon? Non lo giudico: quando si sentirà, chiederà scusa» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Noemi : «Ci potrebbero essere mille e un modo per raccontare gli attacchi di panico in musica Quando le emozioni prendono il sopravvento - facendoti sentire nuda e fragile» : Noemi torna in radio con “PORCELLANA”, il nuovo singolo, in uscita venerdì 13 aprile, estratto dall’album d’inediti “LA LUNA” (Sony Music). Il brano, che uscirà che uscirà in radio e in digitale anche nella speciale versione SHABLO REMIX, è stato scritto da Emiliano Cecere e Diego Calvetti, e affronta con tatto e delicatezza un tema molto diffuso e personale come quello degli attacchi di panico. Noemi lo descrive così: “Ci potrebbero essere ...

Isola dei Famosi 2018 - Eva Henger scrive una lettera ad Alessia Marcuzzi : “Sto subendo bullismo. E Quando sei uscita dallo studio ho sentito cosa hai detto” : “Cara Alessia, cara Mara e Caro Daniele, pensi proprio che sia giunto il momento di rimettere le carte in tavola”. Inizia così la lunga lettera che Eva Henger ha scritto e pubblicato sul settimanale DiPiù, indirizzata alla Marcuzzi, alla Venier e a Bossari, rispettivamente conduttrice e opinionisti di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Un’edizione che, cosa ormai nota, è stata segnata dall’ormai famigerato ...

“Presto - venite a vedere”. Macabra scoperta in mezzo alla neve. L’uomo era andato a rilassarsi coi suoi amici Quando - sotto le sue mani - ha sentito qualcosa di duro. Era un sacco e al suo interno c’era qualcosa di terrificante. Una storia dell’orrore (avvolta dal mistero). Aiuto (IMMAGINI MOLTO FORTI) : Di solito si va lì per pescare. Solo che l’ultima volta che qualcuno è arrivato sulle sponde di quel fiume, luogo calmo e tranquillo, di relax, è successa una cosa scioccante. È successo in Russia, nel villaggio Vladimirovka, a 30 chilometri dalla Cina. Nessuno, nell’ultimo periodo, aveva notato nulla di strano. Eppure qualcosa di orribile era successa… Sulle rive del fiume vicino a Khabarovsk, nella punta est della Russia, gli uomini con la ...

Cisterna di Latina - caos al funerale di Alessia e Martina Capasso - le sorelline uccise dal padre. Quando le piccole bare bianche raggiungono l’altare - accade qualcosa che indigna i presenti. Il dolore è straziante : A Cisterna di Latina il 9 marzo 2018 è lutto nazionale: si celebrano i funerali di Alessia e Martina Capasso, le due sorelline uccise dal padre, Luigi Capasso, carabiniere, il 28 febbraio scorso. Un delitto tremendo che l’uomo ha commesso dopo aver sparato alla moglie nel garage della loro casa all’alba, mentre la donna stava per andare a lavorare. Le ha sparato 3 colpi, ma il colpo più grosso è stato quello di uccidere le bimbe, fatto del quale ...

“Le tue figlie sono morte”. Strage Latina - così ha reagito Antonietta. Che strazio. Dopo una settimana di coma farmacologico - la mamma di Alessia e Martina si è svegliata. Al suo fianco alcuni parenti e psicologi - ma Quando le dicono cosa è successo alle sue bambine succede qualcosa di insolito. Il racconto dei presenti è da stretta al cuore : Antonietta Gargiulo, la donna di Cisterna di Latina aggredita ferocemente del marito Luigi Capasso che le aveva sparato nel garage della loro casa intorno alle 5.30 di mercoledì 28 febbraio 2018 e che poi avrebbe ucciso le loro figlie Alessia e Martina di 13 e 7 anni per poi suicidarsi, non ha pianto quando ha saputo tutto quello che era successo. Antonietta non ha versato una lacrima perché non ricordava probabilmente nulla, nessun ...

Elezioni - Quando alla Leopolda Renzi tuonava : “Non consentiremo ai vecchi dirigenti di riportare il Pd al 25%” : Il 26 ottobre 2014, con l’eco del 40% alle europee di maggio, Renzi tuonava contro la vecchia classe dirigente del Pd. Le sue parole contro Bersani&Co alla Leopolda di quell’anno non lasciavano dubbi in merito alle sue intezioni: “Rispettiamo tutti ma c’è una cosa che non consentiremo a chi ha detto che la Leopolda è imbarazzante. Non consentiremo a quella classe dirigente di riprendersi il Pd per riportarlo dal 41 al ...

“Mammina buonanotte… ti voglio bene”. Le ultime parole del suo bimbo. Gli mette il pigiamino - lo porta a letto e sono solo baci e tenere carezze. Ma Quando si alza al mattino non lo trova più : il terribile presentimento. Quello che trova la sconvolgerà per sempre : Aveva appena 4 anni, aveva tutto l’amore dei genitori e un’intera vita ancora da vivere. Ma purtroppo il destino a questo piccolino di soli 4 anni il destino ha riservato un’esistenza troppo breve e finita in modo molto tragico. Si chiamava Bogdan e il sonnambulismo lo ha ucciso. Era notte fonda quando il bambino si è alzato e ha aperto nel sonno la porta di casa. I fatti sono svolti in Siberia dopo il clima è ...

Quando la brutalità dei sentimenti incontra la delicatezza di un amore sempre sognato : Un romanzo spietato e accorato al contempo: questo è ''Lealtà'' il nuovo libro di Letizia Pezzali pubblicato dalla casa editrice Einaudi."Il desiderio non si impara. Il desiderio esce da noi a caso. Da quel momento sappiamo la verità: vogliamo certe cose e non altre".Parla Giulia, una giovane donna che lavora a Canary Wharf, uno dei più importanti centri finanziari di Londra: un luogo creato per emanare potere, rigore ...