Qual è il ruolo del giornalismo nel 2018? : 'Il paradosso in un mondo di informazione digitale è che, come in questi giorni, spesso discutiamo di notizie che forse tra Qualche mese non si riveleranno tali - ha affermato - da questo punto di ...

Qual è il ruolo del giornalismo nel 2018? : "Abbiamo un tasso di digeribilità delle notizie che dovrebbero indignarci molto elevato. Forse questo è un aspetto della globalizzazione dei mezzi d'informazione che abbiamo vissuto in questi anni, che ha reso difficile capire chi stia dalla parte della ragione e chi stia dalla parte del torto". Lo ha detto Ferruccio De Bortoli - presidente di Longanesi ed ex direttore del Corriere della Sera - a Perugia per il ...

CASO CONSIP - MATTEO RENZI ASCOLTATO COME TESTIMONE/ Coinvolto anche il padre Tiziano - Quale ruolo per Lotti? : CASO CONSIP, MATTEO RENZI ASCOLTATO dai pm COME TESTIMONE: si indaga sul ruolo del Ministro Luca Lotti. L’ex Premier è stato sentito dai pubblici ministeri la scorsa settimana(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 12:07:00 GMT)

Qual è la durata giusta per un gioco di ruolo? 40 ore - secondo Hironobu Sakaguchi : Hironobu Sakaguchi, ovvero il papà di una delle serie più apprezzate di sempre, Final Fantasy, si è espresso in merito a una delle caratteristiche più importanti all'interno dei giochi di ruolo: la durata dell'avventura.Come segnalato su ResetEra, Hironobu Sakaguchi è stato protagonista di un nuovo video su YouTube nel Quale risponde ad alcune domande degli utenti. Proprio in uno degli ultimi episodi della sua rubrica si è parlato della giusta ...

Migranti - le ong vogliono chiarimenti 'Qual è il ruolo dei libici in acque internazionali ' : La nave Aquarius di Sos Mediterranee approda a Messina con 292 Migranti e un carico di nuove polemiche che rilanciano un interrogativo già oggetto della prima interrogazione del nuovo Parlamento ...

Facebook continua a mentire - ma Qual è il ruolo di Google sull’accesso agli smartphone Android? : Facebook continua a mentire adducendo scuse riguardo l’accesso a chiamate e messaggi, ma com’è possibile che la società di Menlo Park, e qualunque altro sviluppatore, abbia avuto accesso ai dati di chiamate e messaggi sugli smartphone Android? Che ruolo ha Google in tutto questo? Facebook e Google: due facce della stessa medaglia Iniziamo dalla fine della storia che si sta facendo sempre più ingarbugliata e sta portando alla luce una ...

Valeria Marini nuova concorrente all'Isola dei Famosi 2018/ Quale sarà il suo ruolo? Stasera tutti i dettagli : Valeria Marini è pronta a mettersi in gioco all'Isola dei Famosi 2018. Il suo ruolo nel reality di Canale 5 rimane un mistero, ma sappiamo che sarà alle Honduras per diversi giorni. (Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 15:55:00 GMT)

Bronson Pinchot nel reboot di Sabrina Vita da Strega targato Netflix : Quale sarà il suo ruolo? : Mancano ormai pochi giorni al debutto sul set da parte del cast ed ecco arrivare un altro annuncio: Bronson Pinchot nel reboot di Sabrina Vita da Strega presterà il volto ad un possibile villain. Il suo ruolo sarà regular e la produzione lo ha annunciato proprio qualche ora fa, a dieci giorni dall'arrivo sul set da parte di cast e crew. Secondo quanto riporta The Hollywood Reporter, sembra che Bronson Pinchot, alias Balki di Perfect ...

Innovazione digitale dei processi produttivi - Qual è il ruolo del sindacato : di Umberto Carabelli* Invitato a un recente incontro di Agenquadri, dal titolo Cambia il futuro, per discutere sui temi dell’Innovazione digitale applicata ai processi produttivi e dei suoi effetti sul lavoro, ho provato a riflettere sul futuro ruolo del sindacato a tutela dei lavoratori, ben conscio della scarsa affidabilità di gran parte della sinistra politica, ormai asservita, da più di vent’anni, all’ideologia neoliberista dominante. Il ...

Ecco i dettagli su Kingdom Hearts 3 che aspettavamo : Qual è il ruolo di Marluxia? : qualche giorno fa vi avevamo parlato di possibili dettagli in arrivo su Kingdom Hearts 3 a partire dal 22 febbraio, poiché in quella data il magazine nipponico Famitsu avrebbe pubblicato il suo coverage del Disney D23 Expo, in occasione del quale Square Enix ha svelato dettagli succosissimi sul gioco diretto da Tetsuya Nomura. Le scan sono arrivate e, trattandosi di materiale originale giapponese, non abbiamo potuto fornirvi dettagli su quanto ...

Qual è il ruolo del parlamento nella formazione del governo? - : Ecco come e quanto incidono Camera e Senato nella composizione di un nuovo esecutivo. In vista del voto del 4 marzo, con " Io voto perché " Sky TG24 chiede agli italiani che hanno deciso di andare a ...

L'Isola dei Famosi - il ritorno di Raz Degan nello show : Quale sarà il suo ruolo? Video : Domani sera andra' in onda su canale 5 un nuovo appuntamento de L'Isola dei Famosi 13 [Video] e si preannunciano una serie di sorprese e colpi di scena. Nelle ultime ore, un noto sito internet che si occupa di televisione e di gossip, ha riportato una notizia molto importante: in gara entreranno altri due concorrenti. A quanto pare, negli studi Mediaset di Cologno Monzese sono stati convocati due nuovi Vip, pronti per partire per Cayo Cochinos. ...