Putin sotto accusa per la presunta strage in Siria | stabilità mondiale a rischio

Siria sotto attacco : quella linea telefonica incandescente tra Washington e Mosca. Obiettivo : non colpire Putin : GERUSALEMME – Il cielo della notte mediorientale è stato illuminato dalle scie dei missili che da ogni direzione piovevano sulla Siria. Dalle navi americane nel Mar Rosso, da quelle nel Mediterraneo, e dai bombardieri B-1 che affollavano le aerovie militari, dai caccia Tornado inglesi partiti da Creta e dai Rafale decollati in Corsica. Un’azione in grande stile con oltre cento missili sparati contro tre obiettivi Siriani per punire il ...