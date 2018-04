Putin sotto accusa per la presunta strage in Siria - stabilità mondiale a rischio : Situazione internazionale sempre più delicata e che rischia di collassare da un momento all'altro. Arrivano le dichiarazioni che potrebbero far vacillare definitivamente l'ago della bilancia e rompere quegli equilibri già precari con la Russia. A seguito dell'attacco in Siria da parte di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, ci sono le prese di posizione da parte dei capi di Stato coinvolti nelle operazioni militari e, soprattutto, un'accusa ...