Putin sotto accusa per la presunta strage in Siria - stabilità mondiale a rischio : Situazione internazionale sempre più delicata e che rischia di collassare da un momento all'altro [VIDEO] . Arrivano le dichiarazioni che potrebbero far vacillare definitivamente l'ago della bilancia ...

Putin sotto accusa per la presunta strage in Siria - stabilità mondiale a rischio : Situazione internazionale sempre più delicata e che rischia di collassare da un momento all'altro. Arrivano le dichiarazioni che potrebbero far vacillare definitivamente l'ago della bilancia e rompere quegli equilibri già precari con la Russia. A seguito dell'attacco in Siria da parte di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, ci sono le prese di posizione da parte dei capi di Stato coinvolti nelle operazioni militari e, soprattutto, un'accusa ...

Siria sotto attacco : quella linea telefonica incandescente tra Washington e Mosca. Obiettivo : non colpire Putin : GERUSALEMME – Il cielo della notte mediorientale è stato illuminato dalle scie dei missili che da ogni direzione piovevano sulla Siria. Dalle navi americane nel Mar Rosso, da quelle nel Mediterraneo, e dai bombardieri B-1 che affollavano le aerovie militari, dai caccia Tornado inglesi partiti da Creta e dai Rafale decollati in Corsica. Un’azione in grande stile con oltre cento missili sparati contro tre obiettivi Siriani per punire il ...

Siria - Trump a Putin : «Missili pronti». May sposta i sottomarini : La guerra Siriana alza la tensione alle stelle tra Usa e Russia. Dopo il tweet di Donald Trump che avverte Mosca di un imminente attacco missilistico nel paese del regime di Bashar al-Assad, oggi...

Siria - Trump a Putin : missili pronti. May sposta i sottomarini : La guerra Siriana alza la tensione alle stelle tra Usa e Russia. Dopo il tweet di Donald Trump che avverte Mosca di un imminente attacco missilistico nel paese del regime di Bashar al-Assad, oggi...

Siria - Trump a Putin : missili pronti. May sposta i sottomarini : ... 'La Russia - recita un estratto delle dichiarazioni che farà - continua ad agire aggressivamente, spinta da anni di politica debole verso questa aggressione. Questo ora è finito'.

Siria - Trump a Putin : missili pronti E May sposta i sottomarini : ... 'La Russia - recita un estratto delle dichiarazioni che farà - continua ad agire aggressivamente, spinta da anni di politica debole verso questa aggressione. Questo ora è finito'.