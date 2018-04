Pulitzer | premio a New Yorker e Nytimes per scoop sul caso Weinstein Vince anche il

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 aprile 2018) New, New York Times e Washington Post ancora una volta nell’Olimpo del giornalismo. Le due testate newyorkesi hanno vinto ilnella categoria “servizio pubblico” grazie aglisulHarvey. Alilper la politica interna, conquistato insieme al Washington Post, per le inchieste sul Russiagate. I vincitori del più prestigiosogiornalistico del mondo sono stati annunciati alla Columbia University. Tutte testate che “mostrano la forza giornalismo statunitense durante un periodo di crescenti attacchi”, ha dichiarato Dana Harvey, la nuova amministratrice dell’ambito riconoscimento. Il New York Times e il Newhanno svelato nel 2017 i comportamenti sessualmente abusivi del magnate di Hollywood Harvey, raccontando le testimonianze di attrici molestate o stuprate dal produttore ...