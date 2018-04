Psichiatria | ketamina in spray cancella depressione e pensieri suicidi

meteoweb.eu

(Di lunedì 16 aprile 2018) La, una droga pesante ma anche un farmaco anestetico regolarmente autorizzato, si mostra promettente per il trattamento ‘rapido’ dellamaggiore e dei, secondo uno studio portato avanti dai ricercatori di Janssen Research and Development e della Yale School of Medicine. E’ il primo approfondimento scientifico condotto sullacome terapia antidepressiva da un’azienda farmaceutica, in collaborazione con un’istituzione accademica. È stato pubblicato sull’American Journal of Psychiatry. Lo studio ha esaminato 68 persone a rischio imminente dio. Tutti i pazienti sono stati trattati in ricovero con antidepressivi. Inoltre, alla metà di loro è stata somministratasotto forma di es(parte della molecola di) tramitenasale, mentre a metà è stato somministrato un placebo. I ...