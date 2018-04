PSG-Monaco 7-1 | la società biancorossa | “Rimborseremo i nostri tifosi”

Ligue1 - PSG a valanga sul Monaco : è campione di Francia : ROMA - Una valanga di gol, ben sette, per celebrare il settimo scudetto della storia, il quinto dell'era degli emiri. Il Psg batte il Monaco 7-1 e approfitta del primo match point per riprendersi lo ...

Il PSG travolge il Monaco ed è campione di Francia : Una valanga di gol, ben sette, per celebrare il settimo scudetto della storia, il quinto dell'era degli emiri. Il Psg batte il Monaco 7-1 e approfitta del primo match point per riprendersi lo scettro ...

Diretta/ PSG Monaco (risultato live 5-1) streaming video e tv : Doppietta anche per Di Maria! : Diretta Psg Monaco info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del big match che potrebbe assegnare la Ligue 1, 33^ giornata (oggi 15 aprile)(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 22:17:00 GMT)

PSG Monaco/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Psg Monaco info Streaming video e tv: probabili formazioni , quote , orario e risultato live del big match che potrebbe assegnare la Ligue 1, 33^ giornata (oggi 15 aprile)(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 10:00:00 GMT)

Festa scudetto per il PSG se batte il Monaco : Il Psg vuole imitare il Bayern, che ha conquistato lo scudetto battendo i rivali di sempre del Dortmund. I parigini infatti ricevono i campioni uscenti del Monaco e, con tre punti, potranno festeggiare il titolo, il quinto negli ultimi sei anni. Continua la volata per il terzo posto tra il Lione e il Marsiglia di Garcia (brillante semifinalista in Europa League), entrambe alle prese con avversari agevoli come Amiens e Troyes. Il quadro della ...