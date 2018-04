PS5 | retrocompatibilità con i giochi PS4 e 399 dollari come prezzo di lancio?

eurogamer

: #PlayStation5 costerà 399 dollari e sarà retrocompatibile con i giochi #PS4? - Eurogamer_it : #PlayStation5 costerà 399 dollari e sarà retrocompatibile con i giochi #PS4? - TubeRidi : PS5 SOLO NEL 2020 !!!! XBOX intanto prepara 19 nuove retrocompatibilità SUPER !!! [ LIVE 11/04/18 ]: - AlerageTheZero : Sto pensando che se ps5 avesse la retrocompatibilità in fin dei conti non ci sarebbe per me alcun motivo per prende… -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Che Sony sia al lavoro sulla sua nuova console non è certamente una novità, ma ultimamente la rete è stata invasa da numerosi rumor su quella che dovrebbe essere PlayStation 5.Poco tempo fa di parlava di PS5 basata su architettura AMD Navi con CPU Zen e si ipotizzava unsul mercato non prima del 2020. Oggi, arrivano nuove indiscrezioni piuttosto interessanti segnalate dal sito Powerup Gaming.riportato, Julien Chièze (ex giornalista di Gameblog) ha pubblicato un video in cui elenca un'enorme quantità di informazioni da fonti anonime.Read more…