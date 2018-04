PS5 monterà CPU Ryzen 7 da 7 nm e arriverà nel 2020?

eurogamer

(Di lunedì 16 aprile 2018) La rete ci propone altre indiscrezioni e ipotesi su quella che potrebbe essere PlayStation 5. Dopo i recenti rumor sulla retrocompatibilità di PS5 con i giochi PS4 e sul prezzo, che dovrebbe essere di 399 dollari al lancio, ecco che anche Digital Foundry condivide le sue idee su cosa potrebbe proporci la nuova ammiraglia di Sony.La redazione britannica, come già fatto in passato per PS4 Pro e Xbox One X, ha ipotizzato cosa ci sarà sotto la scocca di PS5 e ha affermato che sul fronte CPU e GPU la scelta sarà quasi obbligatoria. Digital Foundry, partendo da quanto comparso su Semiaccurate, dove si affermava che PS5 sarà una piattaforma basata su di una CPU Zen e una GPU Navi, ha ipotizzato che la console potrebbe adottare un processo produttivo a 7 nanometri e un totale di otto core, quindi offrirebbe qualcosa di molto simile a un7. Read more…