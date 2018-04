Prostituzione | chiusi tutti i centri massaggi cinesi di Cremona

Cremona : chiusi tutti i centri massaggi cinesi per Prostituzione : tutti i centri massaggi cinesi chiusi a Cremona perché in realtà erano case d'appuntamento. In passato c'erano state altre operazioni simili ma questa è la prima volta che vengono apposti i sigilli a tutti e nove centri di massaggi cinesi che si trovano in città.Secondo la polizia di Cremona - che ha eseguito il blitz - nei centri massaggi cinesi chiusi si esercitava la prostituzione . È anche la prima volta che vengono perseguiti i centri ...

Cremona. Prostituzione - chiusi i centri “massaggi” cinesi : Cremona. Prostituzione, chiusi i centri “massaggi” cinesi – Tutti i nove centri di massaggi cinesi di Cremona, in cui in realtà si esercitava la Prostituzione, sono stati chiusi nell’ambito di un’operazione della Polizia di Stato che, per la prima volta, ha perseguito i locali come ‘luoghi sospetti’ e solo successivamente i titolari. Questo per evitare le veloci cessioni di licenze che, come accaduto in ...