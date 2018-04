pronostici NBA playoffs 16-17 aprile 2018 | consigli scommesse

lanotiziasportiva

(Di lunedì 16 aprile 2018) Dopo le tanto attese gare 1 che hanno dato il via ai playoff NBA, di scena nelle prossime due nottate altre 5 partite. Un inizio che poteva essere decisamente peggiore visto lo scoppiettante overtime tra Boston e Milwaukee e la sorprendente vittoria di New Orleans a casa di Portland. Prestazioni convincenti invece per Golden State e Philadelphia, in cui l’italiano Marco Belinelli ha messo a referto il suo career-high di 25 punti nei playoff, dalla panchina. Ma procediamo alle analisi delle gare 2 in programma: Pronostico Philadelphia 76ers – Miami Heat 16-4-Le ultime notizie dicono che i sixers potrebbero avere chance di recuperare Embiid già per questa partita, anche se molto difficile. Sicuramente lo rivedremo prima della fine della serie a meno che coach Brown non decida di risparmiarlo. Va detto però che l’assenza del centro camerunense non sembra creare ...