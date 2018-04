Programmi TV di stasera | lunedì 16 aprile 2018 Su La7 «Atlantide | Trump – Putin sfida

Programmi TV di stasera - domenica 15 aprile 2018. A Che Tempo Che Fa Alvaro Soler - Carmen Consoli - Pippo Baudo e Lorella Cuccarini : Alvaro Soler Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Il re delle hit estive Alvaro Soler sarà ospite nello studio di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Il cantautore spagnolo presenterà il suo ultimo singolo “La Cintura”, che anticipa l’album in uscita a settembre. E, ancora, ospiti Carmen Consoli, di cui è uscito in questi giorni il nuovo album intitolato “Eco di Sirene”, una raccolta contenente le sue canzoni più belle con un nuovo arrangiamento, e ...

Programmi TV di stasera - sabato 14 aprile 2018. Su Rai3 Ulisse – Il Piacere della Scoperta : Alberto Angela Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Si accendono nuovamente i riflettori sul dance show condotto da Milly Carlucci, con l’immancabile swing di Paolo Belli. Dopo il successo di ascolti della settimana scorsa, questo sabato, ospite del programma sarà uno degli attori più amati della fiction italiana, Gabriel Garko, che si cimenterà in una nuova sfida. Sulla pista di Ballando con le stelle affronterà un vero e proprio “tour de ...

Programmi TV di stasera - venerdì 13 aprile 2018. Su Italia 1 «Sei su Scherzi a Parte» con Francesco Pannofino : Francesco Pannofino Rai1, ore 21.25: La Corrida – Nuova Edizione La Corrida torna a casa. Sulla Rai. A 50 anni esatti dal debutto in radio di quello che si può definire come il primo vero e proprio talent people dedicato ai “dilettanti allo sbaraglio”, la storica trasmissione ideata da Corrado e da Riccardo Mantoni sarà in onda per sei puntate su Rai1. Padrone di casa Carlo Conti con la partecipazione della valletta Ludovica Caramis e con ...

Programmi TV di stasera - giovedì 12 aprile 2018. Su Rai3 «La Caduta – Gli ultimi giorni di Hitler» : La Caduta - Gli ultimi giorni di Hitler Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 - 1^Tv Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Prodotta in Italia. Tutta la vita: Quando il padre biologico di Sofia viene trovato in fin di vita, i sospetti dei Carabinieri ricadono su Seba. Intanto Giovanni ha abbandonato il seminario con l’intento di conquistare Anna, mentre Cecchini vede Zappavigna, il ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 11 aprile 2018. Suor Cristina “iena” per una sera : Ilary Blasi, Suor Cristina e Teo Mammucari Rai1, ore 21.25: Poli opposti – 1^Tv Film di Max Croci del 2015, con Luca Argentero, Sara Felberbaum, Stefano Fresi. Prodotto in Italia. Durata: 85 minuti. Trama: Stefano e Claudia fanno due lavori “opposti”: lui è un terapista di coppia, appena separato dalla moglie, lei è un avvocato divorzista e madre single. I loro uffici, con annessa abitazione, sono sullo stesso pianerottolo. ...

Programmi TV di stasera - martedì 10 aprile 2018. Sul Nove «Tutta la Verità – La Strage di Erba» : Olindo Romano e Rosa Bazzi Rai1, ore 21.20: Questo nostro amore ‘80 – 1^Tv Fiction di Isabella Leoni del 2017, con Neri Marcorè, Anna Valle. Prodotta in Italia. Primo episodio: Vittorio, Salvatore, Clara, Marco, Matteo, Giacomo, Rosa e Ciccio partono alla volta della Svizzera a bordo di un furgone. Intanto Benedetta è travolta dalla vitalità dello studio fotografico di Milano e intrigata dall’atteggiamento di sfida di Fabrizio. ...

Programmi TV di stasera - lunedì 9 aprile 2018. Su Rai2 «Gods of Egypt» : Gods of Egypt Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano – Una lama di luce – Replica Fiction di Alberto Sironi del 2013, con Luca Zingaretti, Peppino Mazzotta, Cesare Bocci, Angelo Russo. Prodotta in Italia. Trama: Salvatore Di Marta si presenta al commissariato insieme alla giovane moglie Loredana: Di Marta è assai ricco, è il proprietario del supermercato più grande di Vigata, ed è venuto a denunciare la rapina e l’aggressione ...

Programmi TV di stasera - domenica 8 aprile 2018. Maria De Filippi a Che Tempo Che Fa : Furore - Capitolo Secondo Rai1, ore 20.35: Che Tempo che fa Nuovo appuntamento con lo show di Fabio Fazio. Ospiti di questa puntata Maria De Filippi, Maurizio Martina, Enzo Iacchetti, Loredana Berté, Biagio Antonacci. A seguire Il Tavolo di Che Tempo che fa con Fabio Volo, Nino Frassica, Gigi Marzullo e Orietta Berti. Al Tavolo Arturo Brachetti, il più grande trasformista del mondo, poi Vincenzo Salemme e l’attore comico Francesco ...

Programmi TV di stasera - sabato 7 aprile 2018 : Dragon Trainer 2 Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Il dance show di Rai1 condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli si appresta al giro di boa e porta la competizione a un livello ancora più alto. Ospite di Milly Carlucci sarà una delle coppie artistiche più amate dal pubblico italiano e internazionale: Al Bano e Romina Power. Apre i battenti il torneo “Ballando con te”, dedicato alla gente comune, ai migliori artisti ...

Programmi TV di stasera - venerdì 6 aprile 2018. Rivelazioni shock di Stefania Sandrelli a «Cyrano» : Stefania Sandrelli Rai1, ore 21.30: Il Commissario Montalbano – Replica Il gioco degli specchi: Una bomba di basso potenziale è stata fatta scoppiare davanti alla porta di un magazzino. Si pensa a una minaccia per un pizzo non pagato, ma Montalbano è perplesso: il danno è assai scarso e il magazzino fra l’altro era vuoto. Inoltre il proprietario del magazzino, Angelino Arnone, nega in ogni modo di poter essere l’obiettivo di quello strano ...

Programmi TV di stasera - giovedì 5 aprile 2018. Sul 20 c’è «Godzilla» : Aaron Taylor-Johnson - Godzilla Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 Premonizioni: Mentre i Carabinieri indagano su un caso di omicidio avvenuto in una casa avvolta dal mistero, a Spoleto si tiene una gara ciclistica. Il Maresciallo decide di partecipare per far contento Cosimo che con il premio sogna di raggiungere suo padre, che il bimbo crede essere in Norvegia. Nel frattempo Sofia si reca a Perugia per conoscere un fotografo che Seba sospetta ...

Stasera in tv : Programmi tv di questa sera mercoledì 4 aprile 2018 : ... alle 17.00 Benevento-Verona su SKY CALCIO 4, alle 18.30 l'attesissimo derby Milan-Inter su SKY SPORT 1, SKY CALCIO 1, Chievo-Sassuolo su SKY CALCIO 3 e Torino-Crotone su SKY CALCIO 2. Ma c'è ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 4 aprile 2018. Su Canale5 Barcellona-Roma : Chi l'ha visto? Federica Sciarelli Rai1, ore 21.25: Fratelli unici Film del 2014 di Alessio Maria Federici. Con Luca Argentero, Raoul Bova, Carolina Crescentini, Sergio Assisi, Miriam Leone. Trama: Pietro (Raoul Bova) è un uomo affermato che non sa più come si ama, Francesco (Luca Argentero) è un eterno ragazzino che non ha mai amato. Sono fratelli, ma hanno passato tutta la vita a desiderare di essere figli unici. Un incidente fa perdere ...